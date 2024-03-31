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Молодёжь почтила память погибших в «Крокус Сити Холле»

Молодёжь Крыма почтила память погибших в «Крокус Сити Холле»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 14:29 31.03.2024

В Симферополе на площади Ленина состоялся стихийный митинг в память погибшие в ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле». Представители молодежных организаций, студенты и школьники, создали символические свечи, образуя из них слово «Скорбим» и журавля, в знак памяти о погибших.

Анастасия Барышева, специалист регионального штаба студенческих отрядов Республики Крым, отметила:

Этот вечер стал для нас возможностью выразить нашу поддержку и соболезнования всем, кто пострадал от этой ужасной трагедии. Наша солидарность и скорбь неразрывно связывают нас с теми, кто потерял своих близких и столкнулся с этой ужасной утратой.

С момента совершения террористического акта, от которого пострадало сотни людей, прошло более недели, а на площадь Ленина до сих пор несут мягкие игрушки и возлагают цветы.

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Молодёжь Крыма почтила память погибших в "Крокус Сити Холле" Молодёжь Крыма почтила память погибших в "Крокус Сити Холле" Молодёжь Крыма почтила память погибших в "Крокус Сити Холле"

Молодежные организации и жители Симферополя выражают глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также поддерживают всех пострадавших в этом тяжелом времени.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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