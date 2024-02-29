Молодёжь Крыма примет участие во Всемирном Фестивале молодёжи

Уже 1 марта стартует Всемирный Фестиваль молодёжи, представители Крымской молодежи прошли отборочный этап и для них это отличная возможность показать культурное и историческое наследие Крыма, а также современные достижения региона в образовании, науке и искусстве.

С 1 по 7 марта на федеральной территории Сириуса пройдёт Всемирный Фестиваль молодёжи – самое масштабное молодёжное событие в мире, которое пройдет по Указу Президента России Владимира Путина. Молодёжь Республики Крым также примет участие в этом масштабном международном событии. Фестиваль примет 20 000 российских и иностранных молодых лидеров из более чем 180 стран в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

Крымская делегация из 45 участников и 10 волонтеров готовится не только принимать участие в мероприятии, но и встречать на полуострове международных активистов из 21 страны мира.

Участие в таком уникальном празднике молодости даёт ребятам возможность показать миру свои таланты, культуру и видение будущего. Участники смогут познакомиться с мировыми тенденциями, расширить кругозор, найти новых друзей и союзников, а также вдохновиться на новые свершения и достижения. Получить опыт, который можно будет использовать в своем регионе. Это новые перспективы сотрудничества между странами в науке и образовании, культуре, спорте, экологии, в сфере технологий и инноваций, гуманитарных наук и общественной деятельности. Крым всегда славился своим разнообразием культур и талантливыми молодыми людьми. Молодёжь республики станет достойными представителями нашего полуострова на международной арене, — рассказал заместитель руководителя регионального штаба Крымского регионального отделения «РСО» Владислав Езин.

Программа включит в себя не только дискуссии и лекции, но и выставочную программу, культурный обмен, спортивные соревнования и совместные тренировки, добровольческие акции и путешествия. Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды