Молодёжные проекты тактической медицины за 2025 год охватили несколько тысяч жителей Крыма

В Народном фронте в Крыму отмечают: ребята в школах, ВУЗах и детских лагерях получили настоящие знания от волонтёров-инструкторов, участников гуманитарных миссий и крымских бойцов, которые помогали спасать жизни на передовой. А все собранные тактические аптечки передадут на фронт.

Катя и Артём — студенты крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и участники крымской команды Молодёжки Народного фронта впервые с тактической медициной познакомились в этом году. Знания получали прямо во время гуманитарных миссий в исторические и приграничные регионы. Там своими глазами увидели, насколько важно уметь оказать первичную помощь себе и тем кто рядом.

Сейчас они уже сами проводят мастер-классы в рамках проектов и обучают десятки ребят навыкам тактической помощи.

В ходе первой миссии было достаточно сложно, все-таки до этого с тактической медициной никогда не сталкивался. Но уже через несколько занятий научилась всем базовым вещам. Теперь делюсь знаниям с остальными ребятами, это и мастер-классы, и приложение Народного фронта «Радар», где есть вся информация, — делится Екатерина Агеева.

