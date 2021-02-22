Moneyfaktura — займ денег в долг. Почему онлайн-кредитование — лучший выбор

Как бы ни бравировали официальные власти тем, что ситуацию в России в этот сложный «коронавирусный период» удаётся удерживать на плаву, а факт остаётся фактом — большинство россиян находятся в сложной финансовой ситуации. Одни лишились работы вовсе, другие вынуждены были согласиться на снижение зарплат, третьи живут на сбережения, потому как в своём бизнесе еле-еле сводят концы с концами. И вот вам ещё один интересный факт: последний год стал для большинства россиян настоящей школой выживания, главный урок которой — умение «доставать» деньги «здесь и сейчас», чтобы текущие проблемы не накапливались, а разрешались. И многие констатируют: именно в эти месяцы открыли для себя займы денег в долг онлайн, позволяющие… что называется… перехватить деньги до зарплаты, но не погрязнуть в долгосрочных обязательствах перед банком.

Почему этот способ одалживания россияне считают более выгодным, чем отношения с банковскими структурами? Веских причин несколько, но одна из основных — льготные периоды, при которых деньгами можно пользоваться на весьма привлекательных условиях. Так, к примеру, займы в Moneyfaktura начинаются для клиентов с того, что первые средства от этого МФО они получают буквально бесплатно: деньги под 0% процентов можно использовать до 10 дней. И суммы при этом не «нищенские» — есть возможность взять в долг от 3 000 до 30 000 рублей. Кстати, финансовую поддержку именно в таких размерах чаще всего россияне запрашивают как у банков, так и у МФО. Вот только получить её у последних, как показывает практика, гораздо проще, чем оформить помощь в больших денежно-кредитных организациях.

Деньги в долг онлайн — почему это хороший выбор

Говоря о микро-финансовых организациях, предоставляющих займы онлайн, стоит отметить несколько принципов их работы, выгодно отличающих МФО от банков:

онлайн-сервисы максимально лояльно относятся к своим клиентам. Другими словами, им не нужен тот пресловутый пакет документов, о который «разбиваются надежды» многих из тех, кто пытался взять кредит в банке. Справки о доходах, поручители, идеальная кредитная история — наличие всех этих моментов при займе онлайн обязательными не являются.

Из документов нужен только паспорт. Микрозаймы доступны граждана Российской Федерации, чей возраст — от 20 лет, — озвучивают свой алгоритм работы в МФО Moneyfaktura.

Хорошие условия? Отличные! Тем более, если учесть, что многие из нас к одалживанию денег не готовятся — такая необходимость возникает внезапно, и зачастую решить проблему нужно в течение часа-двух, так что сбор документов бывает «миссией невыполнимой». И, беря во внимание этот момент, можно озвучить ещё одно глобальное преимущество МФО перед банками:

скорость оформления займа. Так, для того, чтобы получить кредит в банке, в большинстве случаев приходится ждать до нескольких дней, то оформление займа, к примеру, в Moneyfaktura занимает не более 15 минут от подачи заявки до получения средств.

При этом скрытых платежей, как-то — комиссий за получение и погашение займов — нет. Клиенты платят только проценты за использование денег.

Да, кстати: клиент в Moneyfaktura вправе выбирать, каким образом он получит займ — это может быть как перевод на карту, так и пополнение электронных кошельков Яндекс.Деньги и QIWI.

Ещё один плюс займов онлайн:

способы погашения займа также… что называется… на выбор. Возвращать деньги и платить проценты можно посредством банковской карты, или же через терминалы платёжных систем, или со счёта мобильного телефона.

А в МФО Moneyfaktura и в этом вопросе пошли дальше: взаимодействуют со своими клиентами через такие сервисы как пункты обслуживания CONTACT, «Золотая корона», система ЭЛЕКСНЕТ, терминалы и магазины «Связной». Банковским и почтовым переводом погасить займ также возможно!

Доверяй, но проверяй

Что ещё нужно знать о займах онлайн? Пожалуй, добавим ложку дёгтя — далеко не всем МФО, представляющим свои услуги в Интернет, стоит доверять. Прежде чем к кому-либо обращаться за финансовой помощью, стоит скрупулёзно проверять его историю деятельности. И в первую очередь — МФО должно значится в государственном реестре микрофинансовых организаций!

Также специалисты советуют не пренебрегать отзывами клиентов, которые уже пользовались услугами конкретной организации.

Да и вообще, чем больше МФО «заявляет о себе миру» (в хорошем смысле слова) — участвует в профильных конкурсах, ведёт страницы в соцсетях, «светится» в СМИ — тем лучше. Это отличный показатель того, что организация заботится о своей репутации, а значит ведёт себя корректно в отношениях с клиентами.

И, наконец, предупреждение: займы онлайн — это не «лёгкие деньги». Это тоже ответственность. И чем более адекватными вы будете в общении с МФО, тем больше шансов, что ваша кредитная история будет безупречной. Другими словами, существует ряд правил, которых стоит придерживаться, сотрудничая с финансовыми онлайн-сервисами дабы не оказаться в ряду вечных должников с подпорченной репутацией. И главный принцип действия здесь таков:

возвращать займы вовремя, а если вдруг случается форс-мажор, то не «пускаться в бега», а искать компромиссное решение совместно с МФО — пролонгация погашения, к примеру, точно поможет сохранить статус-кво.

К слову! Микрофинансовые-организации, работающие онлайн, не только лояльны к новичкам, но и весьма трепетно относятся к постоянным и честным клиентам, устраивая разнообразные акции, и предлагая займы под сниженные проценты.