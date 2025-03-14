Мониторинг пляжей: массовых выбросов мазута в Севастополе не фиксируют

27 пляжей города, общей протяженностью порядка десяти километров за неделю осмотрены поисково-спасательными подразделениями ГКУ «Спасательная служба Севастополя» и специалистами Роспотребнадзора.

Напомним, в понедельник в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил профильному ведомству еще раз провести обследование всей береговой линии от Андреевки до ЮБК.

После поручения Губернатора мы усилили работу по мониторингу всей береговой линии Новых массовых выбросов не обнаружили. Особенно обращаем внимание на состояние пляжей после шторма. Если видим локальные, минимальные загрязнения, сразу убираем. На очереди – обследование морского дна у берега, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя спасателя международного класса, начальник поисково-спасательного подразделения «Север» ГКУ «Спасательная служба Севастополя» Олега Комарова.

Кроме того, специалистами проводится отбор проб на официальных пляжах, которые предполагаются к открытию в этом году. При благоприятных погодных условиях на следующей неделе начнется водолазное обследование дна.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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