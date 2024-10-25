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Мопед у дома = повод его "увести"? Кража в г. Саки
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Мопед у дома = повод его «увести»? Кража в г. Саки

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:24 25.10.2024

В дежурную часть полиции г. Саки обратился 18-летний местный житель, который сообщил о краже мопеда.  Молодой человек рассказал, оставленное без присмотра на улице транспортное средство украли ночью. Заявленный ущерб составил 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции оперативно выявили и задержали подозреваемых, которыми оказались местные жители в возрасте 18 и 20 лет.

Во дворе частного дома, где проживает младший из подозреваемых, обнаружен мопед заявителя, который находился в разобранном виде. В тот же день его старший сообщник задержан сотрудниками патрульно-постовой службы по ориентировке на маршруте патрулирования.

Молодые люди признали свою вину и объяснили, что украли мопед с целью разобрать его на запчасти и продать. Полученные средства планировалось потратить на собственные нужды.

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Следователем МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В отношении 18-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 20-летний крымчанин задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

Транспортное средство возвращено законному владельцу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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