Мопед у дома = повод его «увести»? Кража в г. Саки

В дежурную часть полиции г. Саки обратился 18-летний местный житель, который сообщил о краже мопеда. Молодой человек рассказал, оставленное без присмотра на улице транспортное средство украли ночью. Заявленный ущерб составил 40 тысяч рублей.
Сотрудники полиции оперативно выявили и задержали подозреваемых, которыми оказались местные жители в возрасте 18 и 20 лет.
Во дворе частного дома, где проживает младший из подозреваемых, обнаружен мопед заявителя, который находился в разобранном виде. В тот же день его старший сообщник задержан сотрудниками патрульно-постовой службы по ориентировке на маршруте патрулирования.
Молодые люди признали свою вину и объяснили, что украли мопед с целью разобрать его на запчасти и продать. Полученные средства планировалось потратить на собственные нужды.
Следователем МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
В отношении 18-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 20-летний крымчанин задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
Транспортное средство возвращено законному владельцу.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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