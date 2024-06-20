Мопедом меньше… Что натворил на дороге незадачливый житель Симферополя

«Уж сколько их упало в эту бездну»…

У жителя Симферополя за вождение в состоянии алкогольного опьянения конфискован мопед «Хонда» (обратите внимание, сколько уже таких конфискованных мопедов пылится на штрафстоянке – см. фото выше).

Судом установлено, что мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в декабре 2023 года после употребления алкоголя стал управлять мопедом «Хонда Такт». Двигаясь по одной из улиц города, злоумышленник был остановлен должностными лицами ДПС ГИБДД, — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 8 месяцев. Мопед «Хонда Такт», принадлежавший осужденному, конфискован в доход государства.

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