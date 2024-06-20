Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | Мопедом меньше… Что натворил на дороге незадачливый житель Симферополя
актуально в республике
Мопедом меньше… Что натворил на дороге незадачливый житель Симферополя
Фото: прокуратура РК

Мопедом меньше… Что натворил на дороге незадачливый житель Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 18:10 20.06.2024

«Уж сколько их упало в эту бездну»…

У жителя Симферополя за вождение в состоянии алкогольного опьянения конфискован мопед «Хонда» (обратите внимание, сколько уже таких конфискованных мопедов пылится на штрафстоянке – см. фото выше).

Судом установлено, что мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в декабре 2023 года после употребления алкоголя стал управлять мопедом «Хонда Такт». Двигаясь по одной из улиц города, злоумышленник был остановлен должностными лицами ДПС ГИБДД, — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 8 месяцев. Мопед «Хонда Такт», принадлежавший осужденному, конфискован в доход государства.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.