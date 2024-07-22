Море не прощает ошибок: один погиб, один травмирован — итоги выходных дней в Севастополе

В субботу в акватории пляжа «Омега» в воде обнаружили мужчину без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали его смерть. На берегу были найдены вещи погибшего и документы: он оказался жителем Санкт-Петербурга 1953 года рождения.

Вечером воскресенья поступил вызов на пляж «Яшмовый» – там мужчина 1985 года рождения прыгнул в воду со скалы, вследствие чего получил травму позвоночника. К месту прибыл катер Спасательной службы с медиками на борту. Пострадавший госпитализирован, — сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС России напоминает:

— алкоголь и купание в море несовместимы!

— не ходи на пляж в одиночку!

— прыгать в воду с причалов, камней и скал опасно для жизни!

Вода ошибок не прощает. Берегите себя!

Просмотры: 6