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Море не прощает ошибок: один погиб, один травмирован — итоги выходных дней в Севастополе
иллюстрация: pikist.com

Море не прощает ошибок: один погиб, один травмирован — итоги выходных дней в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:23 22.07.2024

В субботу в акватории пляжа «Омега» в воде обнаружили мужчину без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали его смерть. На берегу были найдены вещи погибшего и документы: он оказался жителем Санкт-Петербурга 1953 года рождения.

Вечером воскресенья поступил вызов на пляж «Яшмовый» – там мужчина 1985 года рождения прыгнул в воду со скалы, вследствие чего получил травму позвоночника. К месту прибыл катер Спасательной службы с медиками на борту. Пострадавший госпитализирован, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

МЧС России напоминает:

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— алкоголь и купание в море несовместимы!

— не ходи на пляж в одиночку!

— прыгать в воду с причалов, камней и скал опасно для жизни!

Вода ошибок не прощает. Берегите себя!

Море не прощает ошибок: один погиб, один получил травмы - итоги выходных дней в Севастополе Море не прощает ошибок: один погиб, один получил травмы - итоги выходных дней в Севастополе Море не прощает ошибок: один погиб, один получил травмы - итоги выходных дней в Севастополе Море не прощает ошибок: один погиб, один получил травмы - итоги выходных дней в Севастополе

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ГУ МЧС России в Севастополе
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