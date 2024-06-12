Море, воздух и жара: летние игрушки для детей — виды, особенности, критерии выбора

Летние детские игрушки https://krokodil.toys/ — не самая простая категория товаров. Должна отвечать многим требованиям, потому как используется зачастую в не самых простых условиях. Вода, жара, песок… При этом такие игрушки ещё и должны помогать детям весело проводить время, развивать их моторные и когнитивные навыки, а также, конечно же, способствовать физической активности.

Что же нужно знать о летних детских игрушках? Отмечаем основные моменты.

Виды игрушек для лета

Надувные игрушки:

Надувные матрасы, круги, нарукавники.

Надувные животные (например, крокодилы, дельфины, единороги).

Надувные лодки.

Игрушки для плавания:

Плавательные доски.

Нудлы (плавательные палки).

Наборы для плавания (маски, трубки, ласты).

Игрушки для водных игр:

Водные пистолеты.

Водные бомбы (шарики или губки, которые можно наполнить водой).

Водные мельницы и вертушки.

Игрушки для песочницы и воды:

Ведерки, лопатки, формочки для песка.

Мельницы и формочки для воды.

Игрушки для бассейна:

Мячи для водного поло.

Плавучие игры (например, кольцеброс на воде).

Игрушки для поиска на дне бассейна (например, утопленные кольца или фигурки).

Эти игрушки могут использоваться как в бассейне, так и в открытых водоемах, таких как реки, озера или море. Важно всегда следить за детьми во время игр в воде и выбирать игрушки, соответствующие их возрасту и навыкам плавания.