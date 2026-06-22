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Море "вздыхает": очередное землетрясение произошло у берегов Крыма

Море «вздыхает»: очередное землетрясение произошло у берегов Крыма

Опубликовал: news-parser в Севастополь 15:30 22.06.2026

Еще одно землетрясение магнитудой 4.1 зарегистрировано у берегов Севастополя. Об этом сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского Марина Бондарь.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 8 км от Севастополя.

Ранее в понедельник сообщалось о серии подземных толчков у побережья Севастополя. Два из них были ощутимыми — в 06:14 — магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя — порядка 26 км) и в 08:48 — магнитудой 4,4 (30 км от города).

Как отметила Марина Бондарь, не исключена вероятность повторных толчков.

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источник: РИА Новости Крым

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