Море «вздыхает»: очередное землетрясение произошло у берегов Крыма

Еще одно землетрясение магнитудой 4.1 зарегистрировано у берегов Севастополя. Об этом сообщила замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского Марина Бондарь.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 8 км от Севастополя.
Как отметила Марина Бондарь, не исключена вероятность повторных толчков.
источник: РИА Новости Крым
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