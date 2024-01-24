 Морозец в Симферополе. Как пернатые переживают холода в парке имени Гагарина

Зима «не отпускает». Ночью в Симферополе морозно, да и днем «около ноля». Вот и пруд в парке имени Гагарина частично сковало льдом. Многие горожане переживают, что дикие птицы на пруду мёрзнут и голодают. «Парки столицы» опровергают это мнение.

Дикие утки и лебеди способны комфортно переносить температуру до минус 15 градусов. К тому же, водоём не перемерзает полностью и птицы постоянно имеют доступ к своей основной пище — водорослям. Если же вы хотите угостить пернатых, то не стоит забывать об особенностях их рациона. Нельзя подкармливать птиц хлебом, солёными и жареными семечками и картошкой, печеньем, орехами. Эта еда может привести к болезни и даже гибели, — рассказали специалисты «Парков столицы».

Порадовать обитателей симферопольского водоёма без вреда для их здоровья можно листьями салата, любым подваренным зерном, тёртой морковью, яблоками, овсянкой или специальным кормом из вендинговых аппаратов, установленных на берегу пруда в парке имени Гагарина.