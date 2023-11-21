Морпехи Черноморского флота – на страже левого берега Днепра

Морские пехотинцы Черноморского флота пресекают попытки ВСУ осуществить высадки десанта на днепровские острова и левый берег Днепра. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота на Херсонском направлении специальной военной операции пресекают все попытки ВСУ осуществить высадки десанта на днепровские острова и левый берег реки Днепр, — говорится в сообщении.

Противник ежедневно несет потери убитыми и ранеными, а также теряет боевую технику на правом берегу Днепра, совершая безуспешные попытки высадки на острова, расположенные в устье реки.

Огнем артиллерии и авиационными средствами поражения еще на дальних подступах уничтожаются командные пункты, места хранения вооружения и боевых бронированных машин украинских националистов. Успеха на направлении противник не имеет, — подчеркнули в Минобороны РФ.

Кроме того, подразделениями морской пехоты заблаговременно вскрываются планы врага по переброске украинских националистов с правого берега Днепра. Непосредственно на реке уничтожаются все быстроходные катера с личным составом ВСУ, готовившимся высадиться на острова левобережья.

Большинство боевиков уничтожаются на месте, а выжившие военнослужащие ВСУ предпочитают сдаться в плен.