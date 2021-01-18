Морская вода «плюс 8», воздух «минус 8». Температурные риски Крещенского купания в том году

Омовение – один из главных обрядов празднования Крещения Господня. Из года в год верующие окунаются в бодрящее январское море. Поэтому накануне праздника Туристический портал Крыма рассказал о температуре морской воды.

Так, по информации Крымского гидрометцентра, самое тёплое море 19 января этого года будет в Ялте и Алуште: +11 и +10 градусов соответственно. У берегов Севастополя температура воды от +6 до +8 градусов, в Феодосии – до +6 градусов, в Евпатории и Черноморском – до +5 градусов. Одинаковые температурные показатели зафиксированы в Керченском проливе и Азовском море – 2 градуса тепла.

При этом синоптики напомнили о настоящих крещенских морозах (ночью – «минус» 10-12, днем – 6-8 градусов мороза) и необходимости соблюдать осторожность.

Купание в холодной воде для неподготовленного организма может иметь очень неприятные последствия. Резкое окунание и выход из воды на мороз приводят к сокращению капилляров, что создает иллюзию тепла. Но спазм капилляров приводит к затруднению кровообращения в конечностях, что может в конечном итоге завершиться тромбами. Спазм сосудов головного мозга может привести к инсульту. Во время зимнего купания часто встречаются случаи кардиоспазма, который может привести к инфаркту или остановке сердца. Практически каждый год в ходе крещенского купания происходит две-три смерти цветущих здоровых мужчин именно из-за нарушения деятельности сердца.

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