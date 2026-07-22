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Морская вода у крымских берегов стала чище

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 17:45 22.07.2026

Вода в море у берегов Крыма стала заметно чище по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила главный специалист отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Оксана Белошейкина.

По ее словам, специалисты исследовали более 2 600 проб морской воды. Доля нестандартных образцов по микробиологическим показателям составила всего 2,7%. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Показатель свидетельствует о положительной динамике качества морской воды в курортный сезон, — отметила представитель ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что мониторинг прибрежных акваторий продолжается на регулярной основе.

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источник: Комсомольская правда Крым

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