Морские круизы этим летом отменяются

Морские круизы на лайнере «Князь Владимир» между городами Черноморского побережья России (по маршруту «Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь») в ближайшие месяц-полтора не состоятся. Об этом сообщается на сайте оператора перевозок – компании «Черноморские круизы».

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и продлением карантина на территории Краснодарского края сообщаем, что ближайшие круизы отменяются, – говорится в сообщении.

Оптимистичный вариант: круизы можно будет возобновить в середине июля.

Туристам отменённых рейсов предлагается перенести дату путешествие на любую другую дату навигации 2021 года. Переносы осуществляются на условиях сохранения первоначальной стоимости, категории кают и состава гостей, – сообщил оператор.

Пессимистичный прогноз – этим летом круизов не будет. Пока сообщается, что точная дата возобновления рейсов будет озвучена позднее, «после согласования с Министерством транспорта РФ».