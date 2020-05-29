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Морские круизы этим летом отменяются
Фото: bscruises.ru

Морские круизы этим летом отменяются

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:00 29.05.2020

Морские круизы на лайнере «Князь Владимир» между городами Черноморского побережья России (по маршруту «Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь») в ближайшие месяц-полтора не состоятся. Об этом сообщается на сайте оператора перевозок – компании «Черноморские круизы».

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и продлением карантина на территории Краснодарского края сообщаем, что ближайшие круизы отменяются, – говорится в сообщении.

Оптимистичный вариант: круизы можно будет возобновить в середине июля.

Туристам отменённых рейсов предлагается перенести дату путешествие на любую другую дату навигации 2021 года. Переносы осуществляются на условиях сохранения первоначальной стоимости, категории кают и состава гостей, – сообщил оператор.

Пессимистичный прогноз – этим летом круизов не будет. Пока сообщается, что точная дата возобновления рейсов будет озвучена позднее, «после согласования с Министерством транспорта РФ».

Морские круизы этим летом отменяются

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