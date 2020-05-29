Морские круизы этим летом отменяются

Морские круизы на лайнере «Князь Владимир» между городами Черноморского побережья России (по маршруту «Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь») в ближайшие месяц-полтора не состоятся. Об этом сообщается на
В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и продлением карантина на территории Краснодарского края сообщаем, что ближайшие круизы отменяются, – говорится в сообщении.
Оптимистичный вариант: круизы можно будет возобновить в середине июля.
Туристам отменённых рейсов предлагается перенести дату путешествие на любую другую дату навигации 2021 года. Переносы осуществляются на условиях сохранения первоначальной стоимости, категории кают и состава гостей, – сообщил оператор.
Пессимистичный прогноз – этим летом круизов не будет. Пока сообщается, что точная дата возобновления рейсов будет озвучена позднее, «после согласования с Министерством транспорта РФ».
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