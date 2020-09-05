Морские поселки Крыма значились в десятке самых популярных летом-2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие курортные поселки пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом для отдыха на море.

Оленевка, Черноморское, Николаевка, Мисхор, Морское, Межводное в Крыму, а также Голубицкая, Должанская, Архипо-Осиповка, Джубга в Краснодарском крае составили десятку самых популярных курортных поселков для отдыха на море по итогам летнего сезона 2020. Туристы бронировали летний отдых в поселках и селах на период от 5,3 до 9,2 ночи и тратили на аренду жилья от 1,9 до 3,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Межводном, дороже — в Мисхоре, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Десять поселков, пользующихся наибольшим спросом у туристов летом 2020 для отдыха на море:

Оленевка – 2593 рубля / 5,9 ночи* Черноморское — 2113,7 рублей / 7,2 ночи Николаевка — 2157,8 рублей / 9,2 ночи Мисхор — 3463,9 рублей / 7,9 ночи Голубицкая — 2636 рублей / 6,7 ночи Морское — 2708,2 рублей / 7,8 ночи Должанская — 2407,8 рублей / 7 ночей Архипо-Осиповка — 2517,5 рублей / 5,9 ночи Межводное — 1932,7 рублей / 7,9 ночи Джубга – 2256 рублей / 5,3 ночи * Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток