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Под Евпаторией на диком пляже едва не унесло в открытое море отдыхающего на матрасе
Фото: ГУ МЧС по РК

Морские поселки Крыма значились в десятке самых популярных летом-2020

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 18:25 05.09.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие курортные поселки пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом для отдыха на море.

Оленевка, Черноморское, Николаевка, Мисхор, Морское, Межводное в Крыму, а также Голубицкая, Должанская, Архипо-Осиповка, Джубга в Краснодарском крае составили десятку самых популярных курортных поселков для отдыха на море по итогам летнего сезона 2020. Туристы бронировали летний отдых в поселках и селах на период от 5,3 до 9,2 ночи и тратили на аренду жилья от 1,9 до 3,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Межводном, дороже — в Мисхоре, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Десять поселков, пользующихся наибольшим спросом у туристов летом 2020 для отдыха на море:

  1. Оленевка – 2593 рубля / 5,9 ночи*
  2. Черноморское — 2113,7 рублей / 7,2 ночи
  3. Николаевка — 2157,8 рублей / 9,2 ночи
  4. Мисхор — 3463,9 рублей / 7,9 ночи
  5. Голубицкая — 2636 рублей / 6,7 ночи
  6. Морское — 2708,2 рублей / 7,8 ночи
  7. Должанская — 2407,8 рублей / 7 ночей
  8. Архипо-Осиповка — 2517,5 рублей / 5,9 ночи
  9. Межводное — 1932,7 рублей / 7,9 ночи
  10. Джубга – 2256 рублей / 5,3 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

Морские поселки Крыма значились в десятке самых популярных летом-2020

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