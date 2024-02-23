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Морским пехотинцам Черноморского флота вручили государственные награды

Морским пехотинцам Черноморского флота вручили государственные награды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:05 23.02.2024

В канун праздника – Дня защитника Отечества государственные награды получили военнослужащие гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Бойцы проявили героизм в ходе выполнения боевых задач на Херсонском направлении.

Морские пехотинцы были удостоены высоких государственных наград – медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, а также медалей «За отвагу», «Суворова» и «Жукова». Для многих военнослужащих это уже не первые государственные награды, — сообщили в Минобороны РФ.

Командованием ЧФ были отмечены героические действия личного состава соединения морской пехоты в ходе выполнения задач противодесантной обороны левого берега Днепра. Также военнослужащих поздравили с Днем защитника Отечества.

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