Морской аквариум — подводный мир на расстоянии вытянутой руки. И релакс, и хобби, и «изюминка» интерьера

Именно на расстоянии вытянутой руки! Морские аквариумы в домах и квартирах нынче на гребне модной волны. Другое дело, что далеко не все именуемые таким образом аквариумы на самом деле являются таковыми. Но факт, разумеется, остаётся фактом: для тех, кто может позволить себе такое удовольствие, морской аквариум становится центром внимания — и хобби это, на которое не жаль тратить время, и способ релакса, и деталь интерьера, которой можно по-настоящему удивить гостей.
Но! Повторимся: только в том случае, если аквариуму, действительно, можно «присвоить» статус морского. Хотите заиметь такой? ТУТ на эту тему подробнее, мы же озвучим основные детали, связанные с такого рода аквариумистикой.
Морской аквариум — какой он?
Чтобы аквариум был морским, должен быть соблюдён целый ряд условий. А именно:
- его жители — НАСТОЯЩИЕ морские обитатели. Это касается и рыб, и растений, и животных;
- воду для морских аквариумов «готовят» при помощи специальных смесей. Иначе нельзя — «жильцы» специфические, а значит нуждаются в специфических условиях проживания. Невнимательность к этому вопросу, как правило, заканчивается плачевно;
- морские аквариумы априори больше пресноводных. Есть чёткие требования в этом плане: на 6 литров воды должно приходиться на 2 см длины тела рыбы. Плюс: растения, оформление и другие обитатели также требуют места. Итог: оптимальный средний объём морского аквариума — 200-250 литров. В таких резервуарах можно создать по-настоящему богатый подводный мир.
Морские аквариумы, говорят специалисты, делятся на два типа — бывают:
- рыбными;
- рифовыми.
Здесь всё просто: в первом случае акцент делается непосредственно на рыбах. Рифовый же аквариум:
Заселяется кораллами, актиниями, моллюсками, ракообразными и т.п. Рыб обычно в нем содержат немного. Градация на риф с мягкими и жёсткими кораллами обусловлена различными условиями содержания – освещённость, течение, требования к параметрам воды, возможные химические атаки при высокой плотности посадки, — отмечают эксперты компании «Аквастекло».
Какой проще в содержании? И с тем, и с другим хлопот достаточно, но результаты от приложенных усилий и в первом, и во втором случае оправдывают себя однозначно.
Морской аквариум — как выбрать?
Впрочем, по словам экспертов, подбирать аквариум всё-таки стоит «по силам и умениям». Так:
- новичкам подойдут небольшие аквариумы (на 100-150 литров) с мирными «поселенцами» — некрупными рыбками со спокойным нравом;
- а вот большими аквариумами, где главными «героями» будут хищные рыбы, лучше обзаводиться, накопив хоть немного, но опыта в уходе. Кроме того, это довольно непростая задача с точки зрения финансов.
И ещё: при всей своей фундаментальности морские аквариумы весьма чувствительны к тому, насколько внимательны к ним их владельцы. Потому, пожалуй, главный совет, который можно дать тем, кто хотел бы видеть в своей квартире «море за стеклом»: обратитесь за помощью по его созданию к специалистам. Да и поддержание жизни в «подводном мире» также стоит доверить экспертам. Результат точно оправдает ожидания.
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