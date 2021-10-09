Морской аквариум — подводный мир на расстоянии вытянутой руки. И релакс, и хобби, и «изюминка» интерьера

Именно на расстоянии вытянутой руки! Морские аквариумы в домах и квартирах нынче на гребне модной волны. Другое дело, что далеко не все именуемые таким образом аквариумы на самом деле являются таковыми. Но факт, разумеется, остаётся фактом: для тех, кто может позволить себе такое удовольствие, морской аквариум становится центром внимания — и хобби это, на которое не жаль тратить время, и способ релакса, и деталь интерьера, которой можно по-настоящему удивить гостей.

Но! Повторимся: только в том случае, если аквариуму, действительно, можно «присвоить» статус морского. Хотите заиметь такой? ТУТ на эту тему подробнее, мы же озвучим основные детали, связанные с такого рода аквариумистикой.

Морской аквариум — какой он?

Чтобы аквариум был морским, должен быть соблюдён целый ряд условий. А именно:

его жители — НАСТОЯЩИЕ морские обитатели. Это касается и рыб, и растений, и животных;

воду для морских аквариумов «готовят» при помощи специальных смесей. Иначе нельзя — «жильцы» специфические, а значит нуждаются в специфических условиях проживания. Невнимательность к этому вопросу, как правило, заканчивается плачевно;

морские аквариумы априори больше пресноводных. Есть чёткие требования в этом плане: на 6 литров воды должно приходиться на 2 см длины тела рыбы. Плюс: растения, оформление и другие обитатели также требуют места. Итог: оптимальный средний объём морского аквариума — 200-250 литров. В таких резервуарах можно создать по-настоящему богатый подводный мир.

Морские аквариумы, говорят специалисты, делятся на два типа — бывают:

рыбными;

рифовыми.

Здесь всё просто: в первом случае акцент делается непосредственно на рыбах. Рифовый же аквариум:

Заселяется кораллами, актиниями, моллюсками, ракообразными и т.п. Рыб обычно в нем содержат немного. Градация на риф с мягкими и жёсткими кораллами обусловлена различными условиями содержания – освещённость, течение, требования к параметрам воды, возможные химические атаки при высокой плотности посадки, — отмечают эксперты компании «Аквастекло».

Какой проще в содержании? И с тем, и с другим хлопот достаточно, но результаты от приложенных усилий и в первом, и во втором случае оправдывают себя однозначно.

Морской аквариум — как выбрать?

Впрочем, по словам экспертов, подбирать аквариум всё-таки стоит «по силам и умениям». Так:

новичкам подойдут небольшие аквариумы (на 100-150 литров) с мирными «поселенцами» — некрупными рыбками со спокойным нравом;

а вот большими аквариумами, где главными «героями» будут хищные рыбы, лучше обзаводиться, накопив хоть немного, но опыта в уходе. Кроме того, это довольно непростая задача с точки зрения финансов.

И ещё: при всей своей фундаментальности морские аквариумы весьма чувствительны к тому, насколько внимательны к ним их владельцы. Потому, пожалуй, главный совет, который можно дать тем, кто хотел бы видеть в своей квартире «море за стеклом»: обратитесь за помощью по его созданию к специалистам. Да и поддержание жизни в «подводном мире» также стоит доверить экспертам. Результат точно оправдает ожидания.