Находку изучают специалисты.

Сломанный морской дрон ВСУ выбросило на западное побережье Крыма. Об этом сообщает «Российская газета». Первоисточником информации стал Telegram-канал «Два майора».

На берегу обнаружен сломанный украинский безэкипажный катер. Обычно такие противник начиняет взрывчаткой для совершения террористических атак, — говорится в сообщении.

Место находки в Сакском районе Крыма оцеплено. На месте работают специалисты, в том числе пиротехники. Официальной информации о неожиданной и опасной находке пока нет.