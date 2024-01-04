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Морской дрон ВСУ выбросило на западное побережье
Фото: Telegram

Морской дрон ВСУ выбросило на западное побережье Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 14:56 04.01.2024

Находку изучают специалисты.

Сломанный морской дрон ВСУ выбросило на западное побережье Крыма. Об этом сообщает  «Российская газета». Первоисточником информации стал Telegram-канал «Два майора».

На берегу обнаружен сломанный украинский безэкипажный катер. Обычно такие противник начиняет взрывчаткой для совершения террористических атак, — говорится в сообщении.

Место находки в Сакском районе Крыма оцеплено. На месте работают специалисты, в том числе пиротехники. Официальной информации о неожиданной и опасной находке пока нет.

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