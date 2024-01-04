Находку изучают специалисты.
Сломанный морской дрон ВСУ выбросило на западное побережье Крыма. Об этом сообщает «Российская газета». Первоисточником информации стал Telegram-канал «Два майора».
На берегу обнаружен сломанный украинский безэкипажный катер. Обычно такие противник начиняет взрывчаткой для совершения террористических атак, — говорится в сообщении.
Место находки в Сакском районе Крыма оцеплено. На месте работают специалисты, в том числе пиротехники. Официальной информации о неожиданной и опасной находке пока нет.
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С тегами: происшествия в Крыму