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Моряки-черноморцы уничтожили вражеский беспилотный катер
Скриншот: МО РФ, архив

Моряки-черноморцы уничтожили вражеский беспилотный катер

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:27 30.12.2023

Сегодня утром на подходе к берегам Крыма был уничтожен морской катер ВСУ. По информации Минобороны РФ, моряки-черноморцы успешно поразили цель в 10:0.

В северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота, — сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что морской дрон следовал в направлении Крымского полуострова.

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Кроме того, ночью системами ПВО было сбито 32 украинских БПЛА. Дроны были перехвачены над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

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