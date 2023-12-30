Моряки-черноморцы уничтожили вражеский беспилотный катер

Сегодня утром на подходе к берегам Крыма был уничтожен морской катер ВСУ. По информации Минобороны РФ, моряки-черноморцы успешно поразили цель в 10:0.

В северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота, — сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что морской дрон следовал в направлении Крымского полуострова.

Кроме того, ночью системами ПВО было сбито 32 украинских БПЛА. Дроны были перехвачены над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.