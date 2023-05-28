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Моряков-черноморцев из экипажа корабля «Иван Хурс» представили к наградам
Фото: Минобороны РФ

Моряков-черноморцев из экипажа корабля «Иван Хурс» представили к наградам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:12 28.05.2023

Военнослужащие ЧФ – члены экипажа корабля «Иван Хурс», отбившие атаку беспилотных надводных аппаратов в районе Босфора, представлены к боевым государственным наградам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, участвовавшие в террористической атаке на разведывательный корабль (СРЗК) «Иван Хурс» представлены к боевым государственным наградам, — говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточнили в Минобороны России, когда быстроходные цели пытались атаковать корабль, вахту по наблюдению за надводной обстановкой в районе выполнения задачи несли старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман. Они своевременно обнаружили цели, которые приближались к кораблю РФ. По команде командира корабля капитана 3-го ранга Игоря Тарана огнем из штатного вооружения уничтожили беспилотные катера ВСУ на безопасной дистанции.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащие представлены к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова, — подчеркнули в Минобороны РФ.

О том как «Иван Хурс» отразил вражескую атаку — в наших материалах: ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Рассказывают герои…

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