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Мосгорсуд оставил экс-министра культуры Крыма Новосельскую под стражей. Апелляция отклонена
Фото: минкульт РК

Мосгорсуд оставил экс-министра культуры Крыма Новосельскую под стражей. Апелляция отклонена

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:03 08.12.2021

Мссгорсуд, рассмотрев сегодня апелляционную жалобу адвокатов экс-министра культуры Веры (Арины) Новосельской, оставил меру пресечения неизменной – содержание под арестом (в СИЗО) до 17 января 2022 года.

Суд решил оставить решение первой инстанции по мере пресечения Новосельской в силе, ее жалоба отклонена, — указали в суде.

Напомним, Новосельскую обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства (театра кукол).

Мосгорсуд оставил экс-министра культуры Крыма Новосельскую под стражей. Апелляция отклонена

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