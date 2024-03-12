Мошенничество с удобрениями. В Крыму встречается и такое

В Крыму задержан подозреваемый в мошенничестве с нитратными удобрениями.

В полицию поступило заявление о мошенничестве от водителя, осуществлявшего доставку селитры в Раздольненский район. С покупателем водителя свел посредник. После отгрузки 30 тонн селитры посредник предложил водителю проследовать с ним, где заказчик должен был передать оплату за товар в сумме 720 тыс. рублей. Однако по приезду к указанному адресу водитель не дождался оплаты, а посредник перестал отвечать на звонки. Злоумышленник был объявлен в розыск, — сообщили в МВД по РК.

Вскоре сотрудники ДПС остановили автомобиль на одной из трасс полуострова и при проверке по базам установили, что мужчина разыскивается за совершение преступлений. Инспекторы ДПС доставили мужчину в отдел полиции. Ущерб потерпевшему возмещен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый заключен под стражу.