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Мошенничество с удобрениями. В у встречается и такое
Иллюстрация: agroexpert.md

Мошенничество с удобрениями. В Крыму встречается и такое

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 22:10 12.03.2024

В Крыму задержан подозреваемый в мошенничестве с нитратными удобрениями.

В полицию поступило заявление о мошенничестве от водителя, осуществлявшего доставку селитры в Раздольненский район. С покупателем водителя свел посредник. После отгрузки 30 тонн селитры посредник предложил водителю проследовать с ним, где заказчик должен был передать оплату за товар в сумме 720 тыс. рублей. Однако по приезду к указанному адресу водитель не дождался оплаты, а посредник перестал отвечать на звонки. Злоумышленник был объявлен в розыск, — сообщили в МВД по РК.

Вскоре сотрудники ДПС остановили автомобиль на одной из трасс полуострова и при проверке по базам установили, что мужчина разыскивается за совершение преступлений. Инспекторы ДПС доставили мужчину в отдел полиции. Ущерб потерпевшему возмещен.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый заключен под стражу.

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