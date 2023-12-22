Мошенник мгновенно становится вором. История одного «превращения» из Севастополя

Полиция Севастополя задержала жителя Самары, который похитил деньги у пенсионерки. Вообще-то криминальная «профессия» у «гастролера» иная – он «втюхивал» копеечное постельное белье пожилым людям, выдавая товар за дорогой и качественный. Но на этот раз «не погнушался» кражей…

Установлено, что 41-летний житель Самары ездил по разным городам России и продавал постельное белье. Приехав в Севастополь, на улице он встретил 81-летнюю пенсионерку и решил продать ей свою продукцию. Женщина согласилась, однако сказала, что все ее деньги находятся дома, на что злоумышленник предложил довезти ее по нужному адресу. Зайдя вместе с пенсионеркой в дом, подозреваемый увидел, откуда она берет деньги и, воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась, незаметно забрал бумажный конверт с оставшимися сбережениями в сумме 31 тысячи рублей, а затем скрылся, — в УМВД по г. Севастополю раскрыли подробности преступления.

Злоумышленник задержан, в отношении его следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.