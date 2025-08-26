Мошенники для кражи данных с «Госуслуг» используют «Электронный дневник»

В преддверии начала нового учебного года вновь активизировались интернет-мошенники. Теперь в их арсенале – поддельные сайты «Электронного дневника», внешне копирующие интерфейс настоящих образовательных сервисов, рассказали «Российской газете» эксперты отдела защиты бренда Angara SOC.

Аферисты в сети начали создавать интернет-страницы, имитирующие цифровую образовательную платформу «Электронный дневник». Главная задача мошенников – получить доступ к учетным записям от портала «Госуслуги».

Чтобы повысить доверие пользователей к подделке, мошенники добавляют правдоподобное описание и ссылки на руководства, ведущие на портал.

Это еще больше укрепляет доверие к фишинговым страницам. В итоге мошенники могут получить доступ к учетной записи пользователя», — сказала руководитель отдела защиты Виктория Варламова.

Фишинговые атаки, как правило, имеют ярко выраженную сезонность, напоминает депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. «Злоумышленники всегда подстраиваются под инфоповоды. Поэтому в начале нового учебного года массированные фишинговые атаки чаще всего связаны с образовательной тематикой. В праздничные периоды появляются ресурсы, продающие поддельные сертификаты, технику по низким ценам или цветы по цене ниже рыночной, а в сезон отпусков –поддельные сайты туроператоров, – поясняет Немкин.

Продвижение фишинговых сайтов строится по тем же принципам, что и обычный интернет-маркетинг, отмечает депутат.

Мошенники регистрируют домены, похожие на настоящие, запускают рекламу в соцсетях и мессенджерах, рассылают ссылки через спам и таргетированные фальшивые рассылки. Часто такие страницы появляются в поисковой выдаче рядом с легальными сервисами, что сбивает пользователей с толку, – рассказал депутат.

Отличить подделку от настоящего сервиса можно по нескольким признакам, говорит Немкин. В первую очередь нужно обращать внимание на адрес сайта – любые лишние символы, ошибки в написании или необычные расширения домена должны насторожить пользователя. Второй важный сигнал – отсутствие защищённого протокола https и значка замка в адресной строке. По словам депутата, ещё один тревожный признак – агрессивные баннеры или всплывающие окна с просьбой срочно ввести данные, «подтвердить аккаунт» или «получить доступ к услуге».

Если есть сомнения – лучше закрыть страницу и самостоятельно зайти на портал через свои закладки или поисковую систему, – подчеркнул Немкин.

Чтобы обезопасить детей, важно научить их простым правилам цифровой гигиены: никогда не переходить по ссылкам из сообщений от незнакомцев, проверять адрес сайта перед вводом логина и пароля, не делиться персональными данными с одноклассниками или в чатах, дал рекомендации депутат.

Родителям стоит регулярно обсуждать с детьми темы кибербезопасности, объяснять, какие риски могут скрываться за красивыми предложениями в интернете. Очень важно, чтобы у ребенка сформировалась привычка – при малейших сомнениях обращаться за помощью к взрослым, – подчеркнул депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

