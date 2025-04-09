Мошенники начали заманивать россиян арендой жилья на курортах

Кибермошенники размещают рекламу о якобы аренде курортного жилья на YouTube и в TikTok, сообщили в компании — разработчике технологий для борьбы с киберпреступностью F6 (передает ТАСС). Чаще всего можно встретить рекламу об аренде на побережьях Черного и Балтийского морей.

Мошенники предлагают забронировать жилье на неких «безопасных условиях»: без предоплаты, через один из популярных сервисов. В схеме используются сайты-копии трех разных российских сервисов. Пользователи устройств на iOS попадают на фейковый сайт, где им предлагают заполнить форму для ввода данных банковской карты и кода из смс. Пользователей гаджетов на Android, в свою очередь, попадают в фейковый маркет Google Play, чтобы скачать вредоносное приложение, которое перехватит данные их банковской карты и смс.

Размер ущерба составляет от 1 тыс. до 140 тыс. руб. «Рекламой для злоумышленников служат короткие видео в YouTubeShorts, TikTok и Instagram (запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), а размер ущерба для пользователей ограничивается только суммой на счете банковской карты, — рассказали в F6.

Киберпреступники адаптируются к поведению пользователей, используя в качестве «приманки» привлекательные предложения — в данном случае, аренду курортного жилья. Они активно эксплуатируют доверие к визуальному контенту и форматам, вызывающим эмоциональный отклик, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Особенность этой мошеннической кампании заключается в многоуровневом подходе. Мошенники дифференцируют атаку в зависимости от устройства пользователя, что говорит о высокой степени подготовки и целенаправленности атак. Использование копий популярных сервисов усиливает доверие жертв и повышает эффективность схемы, — добавил он.

Важно отметить, что злоумышленники пытаются создать видимость «безопасности» — отказ от предоплаты, бронирование через якобы известные платформы. Это психологическая уловка, призванная снизить настороженность пользователя. Однако даже минимальное взаимодействие с такими фейковыми сайтами или приложениями способно привести к полной компрометации персональных и финансовых данных, предупредил Немкин.

Пользователям следует быть особенно внимательными при бронировании жилья через непроверенные источники. Необходимо проверять подлинность сайтов, обращать внимание на URL-адрес, а также избегать переходов по рекламным ссылкам в соцсетях. Кроме того, важно использовать антивирусное ПО и по возможности активировать двухфакторную аутентификацию на банковских сервисах. Только комплексный подход к безопасности способен защитить от подобных угроз, — заключил он.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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