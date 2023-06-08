Мошенники обобрали трех жительниц Севастополя. Схемы старые – жертвы новые

Полиция Севастополя предупреждает: дистанционные мошенники с помощью различных уловок продолжают похищать деньги у доверчивых граждан! За последние несколько дней в УМВД обратились трое местных жительниц 52, 62 и 84 лет, которые сообщили, что стали жертвами дистанционных мошенников. Отметим, мошенники использовали старые «проверенные» схемы: «ваш банковский счет в опасности» и «ваш родственник попал в ДТП».

Установлено, что первой женщине в мессенджере позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и якобы с целью предотвращения хищения убедил её перечислить свои денежные сбережения на продиктованный им резервный счёт. Потерпевшая выполнила его требования и лишилась 13 тысяч рублей.

Во втором случае мошенница также позвонила женщине в мессенджере, представилась сотрудницей службы безопасности регионального коммерческого банка и убедила установить на смартфон приложение удалённого доступа «AnyDesk». Получив таким образом доступ к интернет-банкингу своей жертвы, злоумышленница похитила 100 тысяч рублей.

Третьей потерпевшей на стационарный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником следственных органов и сообщил, что её сын стал виновником ДТП, а для непривлечения его к уголовной ответственности требуется крупная сумма. Испуганная пенсионерка передала прибывшему курьеру мошенников 90 тысяч рублей.

Полиция Севастополя в очередной раз напоминает:

Сотрудники правоохранительных органов или работники банков никогда не звонят клиентам, чтобы предупредить о возникших проблемах с банковским счётом, никогда не убеждают перечислять деньги на другие счета и не предлагают установить мобильные приложения на телефоны. Также сотрудники правоохранительных и следственных органов никогда не требуют денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности – это тяжкое коррупционное преступление. Это делают исключительно дистанционные мошенники. Стоит отметить, что они владеют банковской и правоохранительной терминологией, а также могут знать некоторые данные о своих потенциальных жертвах, например, фамилию, имя, отчество, адрес проживания и другое.

Уважаемые граждане! При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор с аферистами и сообщить о случившемся в полицию по номеру 102. Только так вы сохраните свои деньги!

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