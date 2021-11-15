Мошенники придумали новый способ обмана. Как не стать жертвой

Фальшивые Интернет-магазины и товары – почтой.

О новом способе «развода» легковерных сограждан пишет «Российская газета» «Российская газета». Елена Михайловна, жительница Орловской области, получила на почте долгожданную посылку с сумочкой, которую выбрала на сайте. Сумка была красивая и очень дорогая, такую пенсионерка не могла себе позволить. Но на сайте было сказано, что в честь юбилея этой фирмы скидка на сумку — 90 процентов. Лучшего подарка себе на день рождения и придумать было трудно, особенно если смотреть на перечеркнутую прежнюю цену. Про мошенников Елена Михайловна вроде бы знала, но ее успокаивало то, что деньги платить надо только при получении посылки.

Вот только праздника не получилось. Елена Михайловна заплатила деньги и не удержалась — вскрыла бандероль там же на почте. Сумочки в посылке не было. Ни дорогой, ни дешевой. Никакой. Просто скомканная бумага. Пожилая женщина расплакалась прямо в почтовом отделении, ей вызвали скорую. А позже в местной полиции ей объяснили, что заявление об обмане подавать нет смысла- сайта, где был сделан заказ они не нашли, а откуда фирма — не ясно. Да и ущерб не очень большой.

Но это как посмотреть- сумка стоила две пенсии женщины. Попытки на почте потребовать возврата денег ни к чему не привели. Хотя сотрудницы видели, что сумки в посылке не было. Но они действовали строго по почтовым правилам — выдать посылку только после получения денег. Сейчас, когда многие оказались частично или полностью на «удаленке», для мошенников, которые таким обманом зарабатывают деньги, наступил «золотой сезон».

Мошенники создают в Сети временные сайты для рекламы какого-либо товара: одежды, обуви, техники и т.д. При этом цены на товар там значатся самые минимальные. В Сети заказывается огромное количество рекламы, которая демонстрируется на сайтах и в социальных сетях. Люди видят товар и переходят в магазин мошенников.

На сайтах мошенники уверяют, что покупатель ничем не рискует — гражданам предлагают оплатить товар только при получении на почте. Люди получали посылки на почте, предварительно оплатив их полную стоимость. Вот только дома при вскрытии они обнаруживали, что ничего схожего с заказанным товаром в посылке нет. Чаще всего внутри находились тряпки, куски картона, бумага, даже песок.

Интересно, что мошенники стали наглеть на глазах. Уже пострадавшие от обмана люди стали отказываться забирать следующую посылку, если заказов было несколько. Так эти аферисты начали звонить таким людям и угрожать, требуя, чтобы они забрали посылки. Они перечисляют список уголовных статей и грозят судом. Интересно, кстати, откуда эти люди узнают, что граждане не приходят за следующими посылками?

Недавно они опробовали новую схему. Жители Нижнего Тагила стали получать посылки просто так — без заказа. Мошенники, судя по всему, располагают базой данных жителей города — адресами, именами и фамилиями.

А дальше действие разворачивается следующим образом: человеку отправляется посылка по почте, а самому адресату звонит обманщик, представляясь сотрудником почтового отделения. Называя человека по имени-отчеству, просит зайти и забрать посылку, «так как сроки хранения заканчиваются».

И ни одного отказа не было! Люди послушно шли и получали посылки, предварительно оплатив их. Но в посылках ничего не было, лишь мятые картонные коробки.

Как же уберечься от риска получить пустой заказ от фальшивого интернет-магазина?

И полиция, и сотрудники почты говорят одно и то же. Есть вариант не быть обманутым с липовыми посылками. Решившись на заказ, попросите у продавца отправить вам посылку наложенным платежом только вместе с описью вложения. В этом случае содержимое посылки будет дважды проверено почтовыми работниками: в первый раз, когда продавец будет отправлять ее, и во второй раз уже при получении товара в присутствии получателя. Если получаете отказ фирмы отправить вам посылку с описью вложения, от заказа лучше отказаться.