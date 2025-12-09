Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Мошенники продвигают новую схему обмана — письма «о новогодних премиях»
Новости Республики
Мошенники продвигают новую схему обмана - письма "о новогодних премиях"
иллюстрация: РИА Новости Крым

Мошенники продвигают новую схему обмана — письма «о новогодних премиях»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 09.12.2025

Дистанционные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, потенциальным жертвам рассылают письма «о новогодних премиях».

Злоумышленники рассылают гражданам фишинговые письма о новогодних премиях с вредоносным программным обеспечением внутри», — сказано в сообщении.

В указанных письмах находится замаскированный под Excel-документ файл с информацией о пересмотре премий и списком сотрудников, которых якобы планируют поощрить. Однако расширение таких файлов «.xll» вместо стандартных «.xls» и «.xlsx», указывают в надзорном ведомстве.

Узнайте больше:  Четверо крымчан вошли в число победителей трека "Наставничество" проекта "Флагманы образования"

В этом году телефонные мошенники особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов. По данному сценарию злоумышленники уговаривают перевести деньги на безопасные счета или сообщить коды подтверждения, используя новую схему звонков, сообщал ранее эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.