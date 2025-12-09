Мошенники продвигают новую схему обмана — письма «о новогодних премиях»

Злоумышленники рассылают гражданам фишинговые письма о новогодних премиях с вредоносным программным обеспечением внутри», — сказано в сообщении.

В указанных письмах находится замаскированный под Excel-документ файл с информацией о пересмотре премий и списком сотрудников, которых якобы планируют поощрить. Однако расширение таких файлов «.xll» вместо стандартных «.xls» и «.xlsx», указывают в надзорном ведомстве.

В этом году телефонные мошенники особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов. По данному сценарию злоумышленники уговаривают перевести деньги на безопасные счета или сообщить коды подтверждения, используя новую схему звонков, сообщал ранее эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.

