Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Москитные сетки и очистители воздуха — помощники в быту, которые помогут сделать лето комфортным
Новости Республики
Москитные сетки и очистители воздуха - "помощники" в быту, которые
иллюстрация: allegro.pl

Москитные сетки и очистители воздуха — помощники в быту, которые помогут сделать лето комфортным

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:40 20.05.2025

Лето — время открытых окон, свежего воздуха и… новых забот. Когда приходит жаркий сезон, особенно остро встают вопросы комфорта и безопасности внутри дома. С одной стороны, мы стремимся впустить как можно больше света и воздуха, открывая настежь окна и двери. С другой — вместе с теплом в жилье проникают насекомые, пыль и аллергены. Чтобы сохранить свежесть и чистоту в помещении, важно заранее позаботиться о простых, но крайне эффективных решениях. Среди наиболее актуальных летних приобретений — москитные сетки на двери и окна, которые защитят дом от надоедливых насекомых, и очистители воздуха с качественным фильтром, помогающие поддерживать здоровый микроклимат даже в условиях городской жары. Эти устройства — не просто сезонные аксессуары, а инвестиция в комфорт и благополучие вашей семьи.

Москитные сетки — это… И для чего нужны

С наступлением тёплого сезона всё чаще открываются окна и двери, впуская в дом солнечный свет и свежий воздух. Но вместе с приятным летним бризом внутрь стремятся попасть комары, мухи, мошки и другие насекомые. Именно в этот период москитные сетки становятся не просто полезным аксессуаром, а необходимым элементом домашнего уюта и защиты. Рассмотрим, что собой представляют москитные сетки, какие бывают их разновидности и как выбрать наиболее подходящий вариант.

Москитная сетка — это специализированная защитная конструкция, предназначенная для установки на окна, балконные и входные двери. Её главная задача — препятствовать проникновению в дом насекомых, тополиного пуха, мелкого мусора и частиц пыли при одновременном сохранении свободной вентиляции.

Кроме этого, москитные сетки повышают уровень гигиены в доме, особенно если в семье есть дети, аллергики или домашние животные. Современные модели способны не только защищать от комаров, но и выдерживать когти кошек, блокировать пыльцу, выполнять роль дополнительного фильтра для воздуха.

Основные виды москитных сеток

Существует множество вариантов сеток, и выбор зависит от типа оконных и дверных проёмов, задач, бюджета и эстетических предпочтений. Ниже приведены наиболее распространённые типы конструкций:

Рамочные сетки

  • Представляют собой сеточное полотно, натянутое на жёсткую алюминиевую или пластиковую рамку.
  • Крепятся к окну или двери с помощью поворотных кронштейнов.
  • Подходят для пластиковых и деревянных окон, легко снимаются и моются.

Рулонные (роллетные)

  • По принципу работы похожи на жалюзи: полотно сворачивается в короб и разматывается по направляющим.
  • Отличный выбор для постоянной защиты при минимальном вмешательстве в интерьер.

Шторки на магнитах

  • Наиболее популярный вариант для дверей.
  • Состоят из двух полотен, соединённых магнитами. После прохода человека сетка самозакрывается.
  • Удобны, недороги, легко монтируются без профессионального инструмента.

Раздвижные сетки

  • Предназначены для балконных дверей и панорамных окон.
  • Перемещаются по направляющим, часто устанавливаются на алюминиевых рамах.

Сетки-плиссе

  • Складные конструкции гармошкой, используются на больших проёмах.
  • Стильные и эстетичные, но стоят дороже обычных решений.

Антикошка

  • Укреплённый вариант рамочной сетки, способный выдержать вес и когти домашних животных.
  • Часто устанавливаются на окнах выше первого этажа для защиты питомцев.

Сетки на липучке

  • Самый бюджетный вариант.
  • Полотно крепится к раме окна или двери с помощью липучки.
  • Недолговечны, но подойдут для дачи или съёмного жилья.

Когда установка москитной сетки обязательна

Иногда установка москитной сетки — не просто рекомендация, а необходимое условие для безопасного и комфортного проживания:

  • на даче или в загородном доме, особенно рядом с лесом или водоёмом.
  • в квартирах на нижних этажах, где вероятность проникновения насекомых выше.
  • если в доме есть дети или пожилые люди — риск аллергии и укусов значительно возрастает.
  • для семей с домашними животными — сетки «антикошка» предотвращают падения и побеги.
  • в летний период, когда окна и двери чаще всего открыты.

Как выбрать москитную сетку

Выбор подходящей конструкции зависит от ряда факторов:

  • тип проёма: обычное окно, раздвижная дверь, балкон.
  • материал сетки: стекловолокно — долговечное и устойчивое к ультрафиолету, полиэстер — бюджетный, алюминий — прочный и жёсткий.
  • цвет сетки: тёмные оттенки менее заметны и лучше смотрятся в интерьере.
  • наличие животных: стоит выбирать усиленные конструкции.
  • формат установки: съёмные или стационарные, с возможностью самостоятельного монтажа.
  • бюджет: от простых моделей на липучке до премиум-вариантов с автоматическим закрытием.

Фильтр как основа чистого воздуха

Жаркое лето — не только повод чаще открывать окна, но и период активного распространения пыли, аллергенов, городских выбросов и микрочастиц. Чтобы обеспечить комфорт и защиту дыхательной системы в таких условиях, стоит обратить внимание на очистители воздуха.  Купить фильтр, который задерживает нежелательные примеси и делает атмосферу в доме здоровой, хорошее решение для большинства современных городов.

Что такое очиститель воздуха

Очиститель воздуха — это электрическое устройство, предназначенное для удаления загрязнений из воздуха: пыли, шерсти животных, пыльцы растений, спор грибов, вирусов, запахов и даже токсичных частиц. Благодаря встроенным фильтрам и дополнительным функциям (как ионизация, УФ-обработка, увлажнение), такие приборы помогают поддерживать здоровый микроклимат в помещениях.

Зачем нужен очиститель воздуха

  • Защита от аллергенов: пыльца, шерсть, споры грибов — основные раздражители для аллергиков.
  • Фильтрация городской пыли: особенно актуально для квартир у дорог.
  • Борьба с запахами: запах еды, табака, бытовой химии.
  • Обеззараживание: удаление вирусов и бактерий.
  • Чистота в детской: малыши особенно чувствительны к качеству воздуха.

Виды очистителей воздуха

Существует несколько типов очистителей, которые различаются по технологии фильтрации:

Механические

  • Улавливают крупные частицы: пыль, волосы, шерсть.
  • Часто используются как предфильтры.

HEPA-фильтры

  • Задерживают до 99,97% частиц размером от 0,3 мкм.
  • Эффективны против аллергенов и мельчайших частиц.
  • Необходимы аллергикам и семьям с детьми.

Угольные

  • Поглощают запахи, дым, вредные газы.
  • Используются в комплексе с другими фильтрами.

Электростатические

  • Заряжают частицы пыли, которые оседают на пластинах.
  • Многоразовые, легко чистятся.

Фотокаталитические

  • Уничтожают вирусы и микробы с помощью УФ-лучей и катализатора.
  • Разрушают вредные органические соединения.

Мойки воздуха

  • Пропускают воздух через воду, одновременно очищая и увлажняя его.
  • Не требуют сменных фильтров, но менее эффективны при борьбе с аллергенами.

УФ-лампы

  • Обеззараживают воздух.
  • Эффективны при комплексной фильтрации.

Как выбрать очиститель воздуха

При выборе устройства необходимо учитывать несколько важных параметров:

  • площадь помещения: производительность устройства должна соответствовать площади комнаты.
  • тип фильтрации: для аллергиков — HEPA, для устранения запахов — уголь, для обеззараживания — УФ и фотокатализ.
  • уровень шума: особенно важно для спален и детских.
  • обслуживание: наличие сменных фильтров, стоимость их замены, срок службы.
  • энергоэффективность: устройства работают по многу часов, экономичность имеет значение.
  • дополнительные функции: датчики загрязнённости, автоотключение, управление через смартфон.

Рейтинг популярных форм-факторов

  • Настольные — компактные, для небольших помещений, кабинетов, спален.
  • Напольные мобильные — универсальные, подходят для большинства квартир.
  • Настенные — стационарные, чаще применяются в офисах и детских учреждениях.
  • «Умные» очистители — работают в связке с приложениями, управляются удалённо.

Когда стоит задуматься о покупке очистителя

  • Вы живёте рядом с оживлённой трассой или строительной площадкой.
  • В доме есть аллергики, маленькие дети или пожилые люди.
  • Часто остаются запахи после приготовления пищи.
  • У вас есть животные с шерстью.
  • Планируете использовать кондиционер в жару, который сушит воздух.

Подводя итог выше сказанному: если вы хотите сделать свой дом по-настоящему комфортным этим летом, начните с двух практичных приобретений. Москитные сетки на двери и окна защитят от насекомых и пыли, обеспечив спокойный отдых с открытыми окнами. А очиститель воздуха с эффективным фильтром подарит свежесть, здоровье и уверенность в том, что вы дышите чистым воздухом. Это простые, но мощные шаги навстречу настоящему уюту и безопасности — даже в самую жаркую погоду.

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: обзор

обзор

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x