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Фото: StockSnap, pixabay.com

Московские и питерские путешественники в крымские города не рвутся

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:20 21.01.2022

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда российские путешественники планируют отправиться на поездах до конца зимы и весной 2022 года. По данным продаж Туту.ру, средний чек за ж/д билет при поездке до конца зимы составляет 2 327 рублей (на 14% выше, чем в 2021 году). А за билеты на весну пока платят в среднем 3 091 рубль (на 12% больше, чем год назад).

Больше всего путешествий на поездах из Москвы до конца зимы запланировано в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Белгород, Брянск, Ярославль, Иваново, Саратов, Тулу и Воронеж. При этом на Санкт-Петербург приходится около четверти бронирований, а на остальные направления из топ-10 – еще 20%, — отмечают аналитики сервиса.

Средний чек за ж/д билет в Санкт-Петербург до конца зимы составляет 2,6 тыс. рублей в одну сторону, в Нижний Новгород – 1,6 тыс. рублей, в Казань – 2,5 тыс. рублей. Самые бюджетные направления из топ-10 – это Тула, Брянск и Ярославль, средние чеки за ж/д билеты в эти города до конца зимы составляют 700 – 850 рублей в одну сторону.

Топ-10 популярных ж/д направлений до конца зимы из Москвы

Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону
Санкт-Петербург 25,1% 2648
Нижний Новгород 4,3% 1641
Казань 2,4% 2494
Белгород 2,2% 2007
Брянск 2,1% 846
Ярославль 2,1% 837
Иваново 1,9% 1110
Саратов 1,8% 2397
Тула 1,8% 700
Воронеж 1,7% 1780

Из Санкт-Петербурга до конца зимы почти 60% путешествий на поездах запланировано в Москву. Также в топ-10 популярных ж/д направлений из Северной столицы входят Псков, Тверь, Петрозаводск, Ярославль, Ростов-на-Дону, Белгород, Сортавала, Вологда и Нижний Новгород.

Топ-10 популярных ж/д направлений до конца зимы из Санкт-Петербурга

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Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону
Москва 59,9% 2585
Псков 2,4% 828
Тверь 2,4% 1725
Петрозаводск 1,7% 1114
Ярославль 1,6% 2012
Ростов-на-Дону 1,4% 3009
Белгород 1,4% 2670
Сортавала 1,2% 747
Вологда 1,2% 2902
Нижний Новгород 1,0% 2942

Весной путешественники из Москвы запланировали больше всего поездок в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Кисловодск, Сочи, Симферополь, Адлер, Ярославль, Анапу и Апатиты.

Топ-10 популярных ж/д направлений весной из Москвы 

Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону
Санкт-Петербург 28,3% 2690
Казань 5,9% 2533
Нижний Новгород 5,2% 1375
Кисловодск 3,7% 6409
Сочи 2,9% 9255
Симферополь 2,6% 5905
Адлер 2,4% 7532
Ярославль 1,9% 825
Анапа 1,8% 4258
Апатиты 1,7% 7741

Путешественники из Санкт-Петербурга весной на поездах собираются в Москву, Апатиты, Тверь, Тулу, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Елец, Ярославль и Сортавалу.

Топ-10 популярных ж/д направлений весной из Санкт-Петербурга

Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону
Москва 52,4% 2415
Апатиты 9,0% 2634
Тверь 2,1% 1733
Тула 1,8% 1847
Псков 1,8% 1239
Нижний Новгород 1,8% 3302
Адлер 1,7% 4565
Елец 1,5% 1352
Ярославль 1,5% 1821
Сортавала 1,4% 1298

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за декабрь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  


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