Московские и питерские путешественники в крымские города не рвутся

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда российские путешественники планируют отправиться на поездах до конца зимы и весной 2022 года. По данным продаж Туту.ру, средний чек за ж/д билет при поездке до конца зимы составляет 2 327 рублей (на 14% выше, чем в 2021 году). А за билеты на весну пока платят в среднем 3 091 рубль (на 12% больше, чем год назад).

Больше всего путешествий на поездах из Москвы до конца зимы запланировано в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Белгород, Брянск, Ярославль, Иваново, Саратов, Тулу и Воронеж. При этом на Санкт-Петербург приходится около четверти бронирований, а на остальные направления из топ-10 – еще 20%, — отмечают аналитики сервиса.

Средний чек за ж/д билет в Санкт-Петербург до конца зимы составляет 2,6 тыс. рублей в одну сторону, в Нижний Новгород – 1,6 тыс. рублей, в Казань – 2,5 тыс. рублей. Самые бюджетные направления из топ-10 – это Тула, Брянск и Ярославль, средние чеки за ж/д билеты в эти города до конца зимы составляют 700 – 850 рублей в одну сторону.

Топ-10 популярных ж/д направлений до конца зимы из Москвы

Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону Санкт-Петербург 25,1% 2648 Нижний Новгород 4,3% 1641 Казань 2,4% 2494 Белгород 2,2% 2007 Брянск 2,1% 846 Ярославль 2,1% 837 Иваново 1,9% 1110 Саратов 1,8% 2397 Тула 1,8% 700 Воронеж 1,7% 1780

Из Санкт-Петербурга до конца зимы почти 60% путешествий на поездах запланировано в Москву. Также в топ-10 популярных ж/д направлений из Северной столицы входят Псков, Тверь, Петрозаводск, Ярославль, Ростов-на-Дону, Белгород, Сортавала, Вологда и Нижний Новгород.

Топ-10 популярных ж/д направлений до конца зимы из Санкт-Петербурга

Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону Москва 59,9% 2585 Псков 2,4% 828 Тверь 2,4% 1725 Петрозаводск 1,7% 1114 Ярославль 1,6% 2012 Ростов-на-Дону 1,4% 3009 Белгород 1,4% 2670 Сортавала 1,2% 747 Вологда 1,2% 2902 Нижний Новгород 1,0% 2942

Весной путешественники из Москвы запланировали больше всего поездок в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Кисловодск, Сочи, Симферополь, Адлер, Ярославль, Анапу и Апатиты.

Топ-10 популярных ж/д направлений весной из Москвы

Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону Санкт-Петербург 28,3% 2690 Казань 5,9% 2533 Нижний Новгород 5,2% 1375 Кисловодск 3,7% 6409 Сочи 2,9% 9255 Симферополь 2,6% 5905 Адлер 2,4% 7532 Ярославль 1,9% 825 Анапа 1,8% 4258 Апатиты 1,7% 7741

Путешественники из Санкт-Петербурга весной на поездах собираются в Москву, Апатиты, Тверь, Тулу, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Елец, Ярославль и Сортавалу.

Топ-10 популярных ж/д направлений весной из Санкт-Петербурга

Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону Москва 52,4% 2415 Апатиты 9,0% 2634 Тверь 2,1% 1733 Тула 1,8% 1847 Псков 1,8% 1239 Нижний Новгород 1,8% 3302 Адлер 1,7% 4565 Елец 1,5% 1352 Ярославль 1,5% 1821 Сортавала 1,4% 1298

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за декабрь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.

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