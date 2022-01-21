Московские и питерские путешественники в крымские города не рвутся

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Больше всего путешествий на поездах из Москвы до конца зимы запланировано в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Белгород, Брянск, Ярославль, Иваново, Саратов, Тулу и Воронеж. При этом на Санкт-Петербург приходится около четверти бронирований, а на остальные направления из топ-10 – еще 20%, — отмечают аналитики сервиса.
Средний чек за ж/д билет в Санкт-Петербург до конца зимы составляет 2,6 тыс. рублей в одну сторону, в Нижний Новгород – 1,6 тыс. рублей, в Казань – 2,5 тыс. рублей. Самые бюджетные направления из топ-10 – это Тула, Брянск и Ярославль, средние чеки за ж/д билеты в эти города до конца зимы составляют 700 – 850 рублей в одну сторону.
Топ-10 популярных ж/д направлений до конца зимы из Москвы
|Город назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону
|Санкт-Петербург
|25,1%
|2648
|Нижний Новгород
|4,3%
|1641
|Казань
|2,4%
|2494
|Белгород
|2,2%
|2007
|Брянск
|2,1%
|846
|Ярославль
|2,1%
|837
|Иваново
|1,9%
|1110
|Саратов
|1,8%
|2397
|Тула
|1,8%
|700
|Воронеж
|1,7%
|1780
Из Санкт-Петербурга до конца зимы почти 60% путешествий на поездах запланировано в Москву. Также в топ-10 популярных ж/д направлений из Северной столицы входят Псков, Тверь, Петрозаводск, Ярославль, Ростов-на-Дону, Белгород, Сортавала, Вологда и Нижний Новгород.
Топ-10 популярных ж/д направлений до конца зимы из Санкт-Петербурга
|Город назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону
|Москва
|59,9%
|2585
|Псков
|2,4%
|828
|Тверь
|2,4%
|1725
|Петрозаводск
|1,7%
|1114
|Ярославль
|1,6%
|2012
|Ростов-на-Дону
|1,4%
|3009
|Белгород
|1,4%
|2670
|Сортавала
|1,2%
|747
|Вологда
|1,2%
|2902
|Нижний Новгород
|1,0%
|2942
Весной путешественники из Москвы запланировали больше всего поездок в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Кисловодск, Сочи, Симферополь, Адлер, Ярославль, Анапу и Апатиты.
Топ-10 популярных ж/д направлений весной из Москвы
|Город назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону
|Санкт-Петербург
|28,3%
|2690
|Казань
|5,9%
|2533
|Нижний Новгород
|5,2%
|1375
|Кисловодск
|3,7%
|6409
|Сочи
|2,9%
|9255
|Симферополь
|2,6%
|5905
|Адлер
|2,4%
|7532
|Ярославль
|1,9%
|825
|Анапа
|1,8%
|4258
|Апатиты
|1,7%
|7741
Путешественники из Санкт-Петербурга весной на поездах собираются в Москву, Апатиты, Тверь, Тулу, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Елец, Ярославль и Сортавалу.
Топ-10 популярных ж/д направлений весной из Санкт-Петербурга
|Город назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону
|Москва
|52,4%
|2415
|Апатиты
|9,0%
|2634
|Тверь
|2,1%
|1733
|Тула
|1,8%
|1847
|Псков
|1,8%
|1239
|Нижний Новгород
|1,8%
|3302
|Адлер
|1,7%
|4565
|Елец
|1,5%
|1352
|Ярославль
|1,5%
|1821
|Сортавала
|1,4%
|1298
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