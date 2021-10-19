Москва 24: нотариус предотвратил аферу с квартирой

Задача нотариуса — обеспечить защиту прав граждан и их собственности. Совершение нотариального действия — это всегда и правовая экспертиза сделок, и тщательные проверки документов, и беседа с заявителем, которая часто помогает выявить важные факты. По этой причине мошенники опасаются обращаться в нотариальную контору, и приходят, только если без этого не обойтись. Как правило, здесь их ждет фиаско.

Так, например, при удостоверении доверенности, а это одно из самых востребованных нотариальных действий, нотариус проверяет сведения, подтверждающие личность заявителя. Это помогает вычислять злоумышленников, которые с помощью поддельных паспортов выдают себя за других людей — в попытках присвоить их имуществом или, допустим, оформить кредит от их имени. Нотариус постоянно работает с людьми и документами, и в большинстве случаев этот опыт позволяет раскрывать фальшивки. По характеристикам паспорта, поведению человека, запросам в базы данных МВД, а также по другим признакам.

Ситуаций, когда нотариус предотвращает сомнительные схемы, — множество. Чаще всего такая работа остается за кадром, однако иногда она попадает в поле зрения СМИ. Об одном из таких примеров сообщает телеканал Москва 24 . Суть дела такова: к московскому нотариусу Евгению Алехину обратилась женщина, которая хотела оформить доверенность на квартиру, чтобы передать ее в залог и в дальнейшем получить кредит.

Пообщавшись с заявителем и проверив документы, нотариус засомневался в их подлинности. Когда начал задавать дополнительные вопросы, клиент занервничала и поспешно ретировалась, оставив подозрительный паспорт.

Она сказала, что есть второй документ — водительское удостоверение в машине. После этого вышла из офиса и больше не вернулась, — рассказывает Евгений Алехин.

Нотариус обратился в правоохранительные органы, полицейские уже проводят проверку по данному факту. Поскольку в конторе велась видеосъемка, у них есть полная картина с места событий и изображение предполагаемой аферистки.

Помимо паспорта, женщина предоставила нотариусу еще и выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на чужую квартиру, которую, судя по всему, получила через МФЦ. Зачастую квалификации сотрудников МФЦ не хватает для определения фальшивых документов, а оценка законности тех или иных сделок в целом не входит в их компетенцию. Банковских проверок перед кредитованием также не всегда достаточно.

В данном случае именно визит к нотариусу помог защитить права реального собственника недвижимости. Если бы махинация удалась, владельцу квартиры пришлось погашать чужой долг или оспаривать кредитный договор в суде, чтобы не лишиться жилплощади.

Если у вас есть подозрение, что злоумышленники оформили доверенность на какие-либо действия от вашего имени, необходимо незамедлительно ее аннулировать.

Можно сразу отменить все доверенности, которые были выданы вами или от вашего имени. Если вы знаете реквизиты сомнительной доверенности, можно отменить конкретно ее, — говорит член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе Александр Сагин.

Для отмены доверенности можно обратиться к любому нотариусу. Он внесет информацию в реестр отмененных доверенностей, который ведется на базе Единой информационной системы (ЕИС) нотариата. Реестр является публичным, поэтому считается, что уже на следующий день все заинтересованные лица извещены о том, что документ больше не действует.

Мошеннические схемы с недвижимостью носят системный характер. По данным исследования Финансового университета при Правительстве РФ, количество дел, связанных с преступлениями в сфере недвижимости, ежегодно растет примерно на 8%. Люди теряют свои квартиры, деньги, силы и нервы. По мнению экспертов, в основе проблемы — сделки в простой письменной форме, за которые никто не отвечает и законность которых невозможно контролировать.

Если договор подписывается с участием нотариуса, он осуществляет всестороннюю проверку сделки, помогает сторонам разобраться во всех деталях, пресекает попытки совершить мошеннические действия. После заключения сделки нотариус сам подает заявления на регистрацию права собственности в Росреестр, и выдает новому собственнику готовые документы. То есть поддерживает продавца и покупателя на всех этапах.

Источник: Федеральная Нотариальная палата