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«Москва 24»: почему дарение недвижимости через нотариуса безопасно﻿ - ликбез

«Москва 24»: почему дарение недвижимости через нотариуса безопасно﻿ — ликбез

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:39 09.07.2025

Нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости стало обязательным в январе 2025. Как такая мера пресекает аферы и защищает владельцев жилья, на телеканале «Москва 24» рассказала глава Комиссии по взаимодействию со СМИ Нотариальной палаты ХМАО-Югры София Рисовская.

Новый закон сделал невозможным дарение недвижимости в простой письменной форме. Именно таким вариантом часто пользовались мошенники для отъема недвижимости у ее доверчивых владельцев. Как правило, при таких аферах владельцев квартир уговаривали пойти в МФЦ и подписать договор дарения. Там препятствий для мошенников не было: никто не спрашивал, понимает ли даритель, что безвозвратно отдает свое жилье другому человеку и рискует оказаться на улице. У сотрудников МФЦ нет ни соответствующих полномочий, ни обязанности проводить подобные беседы с посетителями. В итоге растерянность и непонимание происходящего нередко оборачивались для людей потерей жилья.

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Нотариусы при удостоверении любой сделки обязательно лично разговаривают со сторонами сделки, проверяют их дееспособность, уточняют их волю и разъясняют им последствия заключения договора. Если человек собирается подарить единственное жилье, нотариус предупредит о рисках и предложит безопасную альтернативу: завещание или договор ренты. При этом за удостоверенный договор дарения, как и за любое другое нотариальное действие, нотариус несет полную имущественную ответственность: в случае своей профессиональной ошибки он полностью компенсирует ущерб пострадавшей стороне.

Посмотреть эфир можно здесь.

источник: сайт Федеральной нотариальной палаты

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