Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Москва экскурсионная: по столице России и пешком, и на машине, и на теплоходе
актуально в республике
Москва экскурсионная: по столице России и пешком, и на машине, и на теплоходе
фото: pikist.com

Москва экскурсионная: по столице России и пешком, и на машине, и на теплоходе

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:54 03.12.2023

Столица России, действительно, относится к тем городам мира, на которую можно смотреть под разным углом зрения и каждый раз она будет открывать свои новые грани. К счастью, путешествовать по этому городу можно самым разными способами: и пешочком, и на автобусах, и, отправиться в поездку на теплоходе по Москве. При этом сами москвичи отмечают, что столица — безграничный кладезь впечатлений просто потому, что обойти-объехать её всю, увидеть всё в короткие сроки практически невозможно. Но пытаться — точно стоит.

Так на чём же делать акцент в Москве экскурсионной? Разумеется, ответ во многом будет зависеть от того, новичок вы в путешествиях по столице нашей Родины, или же уже «продвинутый» путешественник. Вторым скажем сразу: хотите нюансов — ищите экскурсоводов, которые в теме московской истории давно и искренне ею интересуются. Поверьте, не пожалеете — у Москвы столько тайн, что открывать их и открывать. Был бы провожатый.

А вот тем, для кого даже та Москва, которая «на поверхности» в удивление, подсказки дать попроще. Здесь, конечно, маршруты не менее увлекательные, но более «на слуху».  Вот несколько популярных направлений, с которых точно стоит начать знакомство с Москвой:

Красная Площадь и Кремль:

  • Красная площадь с Храмом Василия Блаженного.
  • Троице-Сергиева Лавра.
  • внутренние территории Кремля с Архангельским собором, Успенским собором и церковью Ивана Великого.

Арбат:

  • прогулка по старинной улице Арбат с его художественными магазинами, кафе и уличными артистами.

Московский метрополитен:

  • экскурсия по самому красивому метрополитену в мире с посещением станций, таких как Краснопресненская, Киевская, Маяковская.

Новодевичий монастырь:

  • посещение древнего монастыря, включая Новодевичий собор и Новодевичье кладбище.

Третьяковская галерея:

  • увидеть коллекцию русского иконописания и живописи в одной из крупнейших художественных галерей мира обязательно стоит!

Парк Горького:

  • прогулка в одном из самых популярных городских парков, с посещением Гаража современного искусства и Центральной детской библиотеки.

ВДНХ:

  • посещение выставочного центра советского времени, где можно увидеть множество памятников архитектуры, а также посетить космический павильон.

Московский зоопарк:

  • а это, между прочим, один из старейших зоопарков в России!

Музей космонавтики:

  • интересное место для тех, кто интересуется космосом и историей космонавтики.

Центральный дом художника:

  • посещение выставок и мероприятий в одном из крупнейших центров современного искусства.

Важно помнить, что Москва — огромный город с богатой историей, и в каждом районе есть что-то интересное. Можно подстроить маршрут в зависимости от ваших интересов и времени, которое у вас есть.

Экскурсии по Москве на теплоходе 

И те, кто считают, что этот вид экскурсий являет собой нечто особенное — абсолютно правы.  Прогулки на теплоходе по Москве предоставляют уникальную возможность увидеть город с воды и насладиться альтернативным взглядом на его архитектуру и природные красоты. По маршрутам здесь:
  • прогулка по Москве-реке: от Киевского вокзала до Краснопресненской набережной, наслаждаясь видами на Кремль, Большой Каменный мост, Живописный мост и на другие достопримечаетльности.
  • вечерняя прогулка по иллюминированной Москве: закат солнца и вечерняя подсветка делают город еще более впечатляющим. Такие прогулки — это невероятно красивые виды на освещенные ночные здания и мосты.
  • прогулка по Каналу имени Москвы: он соединяет Москву-реку и Москву-Сити. В центре внимания здесь стеклянные небоскребы делового района «Москва-Сити» с воды.
  • экскурсии в районе «Зодчего»: маршрут идёт живописным затонам и каналам в районе «Зодчего» (Таганский район), где можно увидеть различные стили архитектуры, включая старинные деревянные дома.

ВАЖНО: не забывайте уточнять расписание теплоходных прогулок, так как оно может меняться в зависимости от сезона и погоды.

Москва экскурсионная: по столице России и пешком, и на машине, и на теплоходе

фото: pikist.com

В путешествие по Москве: как выбрать экскурсовода?

Почему поднимаем этот вопрос? Да потому, что выбор экскурсовода может оказать значительное влияние на восприятие информации на экскурсии. Существуют ли критерии выбора гида?  Специалисты предлагают учитывать следующие параметры:

профессионализм:

  • узнайте о квалификации и опыте экскурсовода. Опытные и образованные гиды обычно обладают глубокими знаниями о истории, культуре и достопримечательностях места.

личный стиль:

  • некоторые экскурсоводы предпочитают интерактивные и активные экскурсии, в то время как другие предоставляют более спокойные и информативные прогулки. Это важно учитывать для комфорта во время путешествия.

отзывы и рекомендации:

  • исследуйте отзывы других туристов о работе экскурсовода. Это может дать вам представление о его профессионализме, интересных подробностях и общей атмосфере экскурсии.

тематика экскурсии:

  • удостоверьтесь, что экскурсовод специализируется в тематике, которая вас интересует. Например, если интересуетесь историей искусства, выберите гида с соответствующим опытом.

личные рекомендации:

  • спросите у друзей, коллег или местных жителей о рекомендациях по выбору экскурсовода. Личные рекомендации могут быть ценным источником информации.

лицензии и сертификаты:

  • удостоверьтесь, что экскурсовод обладает необходимыми лицензиями и сертификатами для работы. Это может гарантировать, что он соответствует определенным стандартам и правилам.

языковые навыки:

  • если вы не владеете языком, на котором проводится экскурсия, убедитесь, что экскурсовод говорит на нужном вам языке или предоставляет услуги переводчика.

гибкость и адаптация:

  • хороший экскурсовод должен быть гибким и адаптивным к потребностям группы. Он должен уметь подстраиваться под интересы и уровень знаний участников.
Москва экскурсионная: по столице России и пешком, и на машине, и на теплоходе

фото: pikist.com

Бронировать экскурсии по Москве или действовать «по факту»

Вопрос о том, заказывать экскурсии заранее или по факту, зависит от нескольких факторов, таких как ваш распорядок дня, время года, популярность маршрута и сезон.

Заказ заранее:

  • заказав экскурсию заранее, вы гарантируете себе место, особенно если планируете посетить популярные туристические места.
  • это позволяет лучше спланировать свое расписание и включить экскурсии в свои планы заранее.
  • в некоторых случаях туроператоры или гиды предлагают скидки или дополнительные услуги при предварительном заказе.

Заказ по факту:

  • заказывая экскурсии по факту, можно быть более гибкими в своих планах, особенно если захочется изменить маршрут или добавить что-то в последний момент.
  • не нужно заботиться о том, чтобы планировать все заранее. Можно принимать решения на месте в зависимости от настроения и обстоятельств.
  • «последний момент» может предоставить возможность получить рекомендации от местных жителей или туристов по состоянию на «здесь и сейчас».

Рекомендации:

  • популярные места: если планируете посетить очень популярные места в пиковый сезон, особенно в выходные и праздничные дни, заказ заранее может быть более предпочтительным.
  • групповые экскурсии: для групповых экскурсий рекомендуется заранее заказывать места, чтобы обеспечить наличие необходимого количества билетов.
  • индивидуальные экскурсии: если предпочитаете индивидуальный подход, вы можете связаться с местными гидами и договориться о экскурсии по факту.

В общем, если у вас есть четкий план, особенно для посещения популярных мест, заказ заранее может быть безопасным вариантом. В противном случае, по факту также может быть интересным и удобным вариантом, особенно если вы предпочитаете гибкость в планировании.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: обзор

Комментарии для сайта Cackle
обзор
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.