Москва экскурсионная: по столице России и пешком, и на машине, и на теплоходе

Столица России, действительно, относится к тем городам мира, на которую можно смотреть под разным углом зрения и каждый раз она будет открывать свои новые грани. К счастью, путешествовать по этому городу можно самым разными способами: и пешочком, и на автобусах, и, отправиться в поездку на теплоходе по Москве. При этом сами москвичи отмечают, что столица — безграничный кладезь впечатлений просто потому, что обойти-объехать её всю, увидеть всё в короткие сроки практически невозможно. Но пытаться — точно стоит.

Так на чём же делать акцент в Москве экскурсионной? Разумеется, ответ во многом будет зависеть от того, новичок вы в путешествиях по столице нашей Родины, или же уже «продвинутый» путешественник. Вторым скажем сразу: хотите нюансов — ищите экскурсоводов, которые в теме московской истории давно и искренне ею интересуются. Поверьте, не пожалеете — у Москвы столько тайн, что открывать их и открывать. Был бы провожатый.

А вот тем, для кого даже та Москва, которая «на поверхности» в удивление, подсказки дать попроще. Здесь, конечно, маршруты не менее увлекательные, но более «на слуху». Вот несколько популярных направлений, с которых точно стоит начать знакомство с Москвой: