Москва помогает благоустроить дворы жилых многоквартирных домов в Симферополе

В рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды подрядные организации приступили к благоустройству дворовых территорий в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

По информации начальника отдела по формированию современной городской среды Департамента городского хозяйства Александра Манздюка, в настоящее время в соответствии с заключенными контрактами уже начались работы по благоустройству дворовых территорий на улицах Гагарина, Киевская, Никанорова, Куйбышева, Бела Куна, Луговая и других.

В текущем году в Симферополе планируется благоустроить 17 дворовых территорий. На работы по ним по Соглашению между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» выделено 297 млн. рублей: 117 млн. – из бюджета города Москвы и 180 млн. – из бюджета Симферополя, — сообщил чиновник.

Александр Мандзюк добавил, что в настоящее время на строительных площадках идут подготовительные работы, в том числе по демонтажу старых покрытий и вывозу строительного мусора, на отдельных объектах рабочие также приступили к установке бортовых камней и бордюров.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.