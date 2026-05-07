Москва предупредила Европу: 9 мая все будет нацелено на Киев

По его словам, военные и серьезные политики рассуждают не с точки зрения вероятности – «пульнут или не пульнут», а с точки зрения возможностей, поэтому Россия и сделала такое жесткое заявление в преддверии Дня Победы.

У Украины такая возможность есть, и они об этом объявили. Зеленский (Владимир, глава киевского режима – ред.) в Ереване об этом сказал. Это глупо, тем не менее прямолинейно и очень опасно. А раз это опасно, значит военные будут в полной боеготовности. Они и сейчас в полной боеготовности. Но 9 мая, я думаю, все, что есть, будет нацелено на Киев, – сказал эксперт.

Накануне Зеленский озвучил еще одну угрозу в адрес России, заявив, что поручил Главному разведывательному управлению Украины изучить возможности для «дальнобойных санкций» ВСУ по регионам России. По словам Шипилина, как и все предыдущие угрозы, эту Зеленский делает также с подачи Европы, желая ей угодить.

Эти речи Зеленского я воспринимаю именно как выполнение заказа… То есть он говорит то, что от него хотят слышать. Может быть, не в таких резких формах, и это уже его импровизация. А может быть, именно в резких заказ и поступает, – выразил мнение гость эфира.

В этих заявлениях Зеленского – угрозы России от Европы, где сегодня располагаются заводы по производству беспилотников, которые запускает Украина по российским регионам, считает собеседник.

Заводы по производству беспилотников, якобы украинских, находятся в Европе. А Украина за это платит. Ей нечем, конечно, платить. Но все это оформляется в виде кредитов на будущие поколения. Но заводы-то в Европе, соответственно, они европейские. Да, пока они (ВСУ – ред.) ими пользуются. Но Европа-то строит для себя, там еще готовятся с нами воевать, а Украину она воспринимает как некую прокладку, – сказал политолог.

При этом сегодня именно Украина выступает в первых ролях и принимает огонь на себя, но предупреждение от России адресовано не только киевскому режиму, демонстрирующему свою «воинственность» под прикрытием европейцев, считает он.

Предупреждают. Ответ будет неминуемым и точным. И очень хороший ход – предупреждают западные страны убраться от Украины. Вот это самое главное, мне кажется, – подытожил эксперт.

4 мая Министерство обороны России опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы, в котором предупредило об ответном, массированном ударе по центру Киева в случае провокаций, и призвало сотрудников иностранных дипломатических представительств своевременно покинуть Киев.

Накануне, 6 мая, в МИД РФ сообщили, что направили соответствующую ноту во все аккредитованные зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций.

В документе «МИД России настоятельно призывает» власти стран и руководства организаций «с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами РФ ответного удара по Киеву… в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов».

источник: РИА Новости Крым