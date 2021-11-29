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Россия ограничивает авиаперелеты на всех международных направлениях
Фото: pxhere.com

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар — самые популярные авианаправления этой осени

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:53 29.11.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда чаще всего летали по России этой осенью. Средний чек за перелёт внутри страны осенью 2021 года составил 6 638 рублей за билет в одну сторону, по данным Туту.ру.

Больше всего перелётов совершено в Москву, куда оформлялся примерно каждый четвертый билет. Средний чек за перелёт в столицу из других городов России составил 5 824 рубля в одну сторону. На втором месте по популярности Санкт-Петербург, куда оформлялся каждый десятый билет. Средний чек за авиабилет в одну сторону в Петербург равен 5 620 рублям. Замыкает тройку популярных осенних направлений по России Сочи, с долей почти 7% и средним чеком в 4 846 рублей в одну сторону. Также в топ-5 по востребованности входят перелеты в Симферополь и Краснодар, — сообщили в пресс-службе сервиса.

По данным аналитиков Туту.ру, снижение среднего чека за перелёты в топ-5 самых популярных городов составило от 10% до 16% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Больше всего среди городов из топ-20 по популярности за два года сократились средние чеки за перелёт в Анапу (-28%) и Тюмень (-23%).

Топ-20 городов России, куда чаще всего летали осенью 2021 года

Город назначенияДоля пассажировСредний чек в одну сторону, 2019Средний чек в одну сторону, 2021Динамика среднего чека
Москва24,0%67545824-14%
Санкт-Петербург10,3%66915620-16%
Сочи6,9%56354846-14%
Симферополь5,0%60275415-10%
Краснодар3,8%60845255-14%
Минеральные Воды2,5%57704802-17%
Екатеринбург2,3%79516701-16%
Калининград2,3%59155141-13%
Ростов-на-Дону2,1%58305698-2%
Анапа2,0%70765087-28%
Уфа1,9%64855586-14%
Махачкала1,7%49504317-13%
Новосибирск1,6%101319424-7%
Тюмень1,5%83996505-23%
Красноярск1,4%103529506-8%
Казань1,4%62475870-6%
Самара1,4%65776247-5%
Сургут1,3%85038203-4%
Мурманск1,2%79516905-13%
Иркутск1,1%1111110658-4%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Помимо уже перечисленных направлений в рейтинг самых популярных городов, куда путешествуют на самолётах, вошли Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Уфа, Махачкала, Новосибирск, Красноярск, Казань, Самара, Сургут, Мурманск и Иркутск.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за октябрь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар - самые популярные авианаправления этой осени

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