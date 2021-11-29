Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар — самые популярные авианаправления этой осени

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда чаще всего летали по России этой осенью. Средний чек за перелёт внутри страны осенью 2021 года составил 6 638 рублей за билет в одну сторону, по данным Туту.ру.

Больше всего перелётов совершено в Москву, куда оформлялся примерно каждый четвертый билет. Средний чек за перелёт в столицу из других городов России составил 5 824 рубля в одну сторону. На втором месте по популярности Санкт-Петербург, куда оформлялся каждый десятый билет. Средний чек за авиабилет в одну сторону в Петербург равен 5 620 рублям. Замыкает тройку популярных осенних направлений по России Сочи, с долей почти 7% и средним чеком в 4 846 рублей в одну сторону. Также в топ-5 по востребованности входят перелеты в Симферополь и Краснодар, — сообщили в пресс-службе сервиса.

По данным аналитиков Туту.ру, снижение среднего чека за перелёты в топ-5 самых популярных городов составило от 10% до 16% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Больше всего среди городов из топ-20 по популярности за два года сократились средние чеки за перелёт в Анапу (-28%) и Тюмень (-23%).

Топ-20 городов России, куда чаще всего летали осенью 2021 года

Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону, 2019 Средний чек в одну сторону, 2021 Динамика среднего чека Москва 24,0% 6754 5824 -14% Санкт-Петербург 10,3% 6691 5620 -16% Сочи 6,9% 5635 4846 -14% Симферополь 5,0% 6027 5415 -10% Краснодар 3,8% 6084 5255 -14% Минеральные Воды 2,5% 5770 4802 -17% Екатеринбург 2,3% 7951 6701 -16% Калининград 2,3% 5915 5141 -13% Ростов-на-Дону 2,1% 5830 5698 -2% Анапа 2,0% 7076 5087 -28% Уфа 1,9% 6485 5586 -14% Махачкала 1,7% 4950 4317 -13% Новосибирск 1,6% 10131 9424 -7% Тюмень 1,5% 8399 6505 -23% Красноярск 1,4% 10352 9506 -8% Казань 1,4% 6247 5870 -6% Самара 1,4% 6577 6247 -5% Сургут 1,3% 8503 8203 -4% Мурманск 1,2% 7951 6905 -13% Иркутск 1,1% 11111 10658 -4%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Помимо уже перечисленных направлений в рейтинг самых популярных городов, куда путешествуют на самолётах, вошли Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Уфа, Махачкала, Новосибирск, Красноярск, Казань, Самара, Сургут, Мурманск и Иркутск.

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