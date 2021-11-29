Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар — самые популярные авианаправления этой осени

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
Больше всего перелётов совершено в Москву, куда оформлялся примерно каждый четвертый билет. Средний чек за перелёт в столицу из других городов России составил 5 824 рубля в одну сторону. На втором месте по популярности Санкт-Петербург, куда оформлялся каждый десятый билет. Средний чек за авиабилет в одну сторону в Петербург равен 5 620 рублям. Замыкает тройку популярных осенних направлений по России Сочи, с долей почти 7% и средним чеком в 4 846 рублей в одну сторону. Также в топ-5 по востребованности входят перелеты в Симферополь и Краснодар, — сообщили в пресс-службе сервиса.
По данным аналитиков Туту.ру, снижение среднего чека за перелёты в топ-5 самых популярных городов составило от 10% до 16% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Больше всего среди городов из топ-20 по популярности за два года сократились средние чеки за перелёт в Анапу (-28%) и Тюмень (-23%).
Топ-20 городов России, куда чаще всего летали осенью 2021 года
|Город назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону, 2019
|Средний чек в одну сторону, 2021
|Динамика среднего чека
|Москва
|24,0%
|6754
|5824
|-14%
|Санкт-Петербург
|10,3%
|6691
|5620
|-16%
|Сочи
|6,9%
|5635
|4846
|-14%
|Симферополь
|5,0%
|6027
|5415
|-10%
|Краснодар
|3,8%
|6084
|5255
|-14%
|Минеральные Воды
|2,5%
|5770
|4802
|-17%
|Екатеринбург
|2,3%
|7951
|6701
|-16%
|Калининград
|2,3%
|5915
|5141
|-13%
|Ростов-на-Дону
|2,1%
|5830
|5698
|-2%
|Анапа
|2,0%
|7076
|5087
|-28%
|Уфа
|1,9%
|6485
|5586
|-14%
|Махачкала
|1,7%
|4950
|4317
|-13%
|Новосибирск
|1,6%
|10131
|9424
|-7%
|Тюмень
|1,5%
|8399
|6505
|-23%
|Красноярск
|1,4%
|10352
|9506
|-8%
|Казань
|1,4%
|6247
|5870
|-6%
|Самара
|1,4%
|6577
|6247
|-5%
|Сургут
|1,3%
|8503
|8203
|-4%
|Мурманск
|1,2%
|7951
|6905
|-13%
|Иркутск
|1,1%
|11111
|10658
|-4%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Помимо уже перечисленных направлений в рейтинг самых популярных городов, куда путешествуют на самолётах, вошли Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Уфа, Махачкала, Новосибирск, Красноярск, Казань, Самара, Сургут, Мурманск и Иркутск.
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