Москва: в России появились подарочные страховые сертификаты

Новый формат страховых продуктов вышел на российский рынок: компании начали предлагать подарочные страховые сертификаты, которые можно вручить близким как альтернативу традиционным подаркам. Эксперты считают, что этот сегмент может изменить восприятие страхования в стране. Пионер компании «Для тех, кто важен» одной из первых представила такой продукт на российском рынке.

По данным участников рынка, сертификаты позволяют оплатить страховой полис частично или полностью за счёт «страховых баллов». Покупатель приобретает карту в премиальной упаковке, а её владелец впоследствии выбирает услугу — от медицинского страхования до защиты при путешествиях.

Компании-партнёры отмечают интерес со стороны клиентов среднего и высокого достатка:

Мы видим, что для людей важно подчеркнуть заботу о близких, а не просто подарить материальный предмет, — говорит один из представителей отрасли.

В то же время аналитики предупреждают: массовое распространение продукта зависит от доверия к страховым компаниям и от того, насколько прозрачной окажется система использования сертификатов.

По оценкам специалистов, рынок подарочного страхования в России пока невелик, но в долгосрочной перспективе может занять до нескольких процентов сегмента индивидуальных полисов.

