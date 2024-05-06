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Мотогруппы крымских спасателей заступили на сезонное дежурство

Мотогруппы крымских спасателей заступили на сезонное дежурство

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:22 06.05.2024

Началось патрулирование дорог Крыма мотогруппами МЧС России.

Сотрудники Специализированного отряда на мотоциклах будут ездить по Южнобережному шоссе для раннего обнаружения пожаров в горно-лесной местности, а также по Крымскому мосту для реагирования по вызовам с мест ДТП, где необходима помощь спасателей, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Мотоциклы на основе «BMW» и «Honda» полностью оснащены средствами пожаротушения, оборудованием для деблокации пострадавших из автомобиля и аптечками для оказания первой помощи.

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Всего для патрулирования привлечено 17 крымских спасателей и 4 единицы мототехники.

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