Горячие новости
Главная | События в Крыму | Мотоклуб «Ночные Волки» устраивает авто/мотопробег в честь 7-летия Русской Весны

crimeapress_news

реклама в крыму
Мотоклуб "Ночные Волки" устраивает авто/мотопробег в честь 7-летия Русской Весны
фото: пресс-служба мотоклуба "Ночные Волки"

Мотоклуб «Ночные Волки» устраивает авто/мотопробег в честь 7-летия Русской Весны

Опубликовал: КрымPRESS в События в Крыму 20:37 03.03.2021

18 марта всероссийский мотоклуб «Ночные Волки» организует традиционный автомотопробег и праздничную программу на горе Гасфорта, посвященную 7-летию Русской Весны.  Маршрут: Симферополь – Севастополь – гора Гасфорта.

По традиции колонна из мотоциклов и автомобилей стартует 18 марта в 11:00 от площади Ленина в Симферополе (построение колонны с 09:00 на пересечении ул. Севастопольской и ул. Сергеева-Ценского).  День Русской Весны совпадает с днём обретения честных мощей святителя Луки (Войно- Ясенецкого) — небесного покровителя Крыма. Все желающие участники пробега смогут перед стартом посетить Свято-Троицкий кафедральный собор Симферополя и поклониться мощам святого, — сообщили в пресс-службе мотоклуба «Ночные Волки».

Автомотоколонна из Симферополя прибудет на площадку у Сапун-горы, где соединится с Севастопольской колонной и проследует через Севастополь к горе Гасфорта, где состоится праздничный концерт в движущихся декорациях Байк-Шоу с участием Вадима Самойлова, Юлии Чичериной и Сергея Скачкова, выступление официальных лиц, поздравление от различных танцевальных и музыкальных коллективов, спортивные мастер-классы. Также в рамках мероприятия состоится высадка деревьев в рамках акции «Русский Лес», открытие камня на Аллее Русской Весны и поднятие аэростата с символом воссоединения Крыма с Россией.

Мотоклуб "Ночные Волки" устраивает авто/мотопробег в честь 7-летия Русской Весны

Программа дополняется. Обо всех изменениях здесь на nightwolves.ru

Мотоклуб "Ночные Волки" устраивает авто/мотопробег в честь 7-летия Русской Весны

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.