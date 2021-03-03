Мотоклуб «Ночные Волки» устраивает авто/мотопробег в честь 7-летия Русской Весны

18 марта всероссийский мотоклуб «Ночные Волки» организует традиционный автомотопробег и праздничную программу на горе Гасфорта, посвященную 7-летию Русской Весны. Маршрут: Симферополь – Севастополь – гора Гасфорта.

По традиции колонна из мотоциклов и автомобилей стартует 18 марта в 11:00 от площади Ленина в Симферополе (построение колонны с 09:00 на пересечении ул. Севастопольской и ул. Сергеева-Ценского). День Русской Весны совпадает с днём обретения честных мощей святителя Луки (Войно- Ясенецкого) — небесного покровителя Крыма. Все желающие участники пробега смогут перед стартом посетить Свято-Троицкий кафедральный собор Симферополя и поклониться мощам святого, — сообщили в пресс-службе мотоклуба «Ночные Волки».

Автомотоколонна из Симферополя прибудет на площадку у Сапун-горы, где соединится с Севастопольской колонной и проследует через Севастополь к горе Гасфорта, где состоится праздничный концерт в движущихся декорациях Байк-Шоу с участием Вадима Самойлова, Юлии Чичериной и Сергея Скачкова, выступление официальных лиц, поздравление от различных танцевальных и музыкальных коллективов, спортивные мастер-классы. Также в рамках мероприятия состоится высадка деревьев в рамках акции «Русский Лес», открытие камня на Аллее Русской Весны и поднятие аэростата с символом воссоединения Крыма с Россией.

Программа дополняется. Обо всех изменениях здесь на nightwolves.ru