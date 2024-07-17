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Мотоцикл конфисковали, свободы лишили — приговор севастопольцу за нетрезвое вождений
Фото: прокуратура

Мотоцикл конфисковали, свободы лишили — приговор севастопольцу за нетрезвое вождений

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:15 17.07.2024

Согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района, суд вынес обвинительный приговор в отношении  ранее судимого 37-летнего жителя г. Севастополя.

Судом установлено, что в течение текущего года сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю 5 раз пресекли незаконное управление автомобилем и мотоциклом данным мужчиной, при этом  в январе 2024 года он уже был лишен судом права управлять транспортными средствами. Во всех случаях мужчина отказывался от выдвинутых законных требований сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование на установление факта нахождения в состоянии опьянения.  Уголовное дело в отношении злоумышленника возбуждено отделом дознания ОМВД России по Гагаринскому району г. Севастополя по материалам УГИБДД УМВД России по г. Севастополю, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.  

В целях предупреждения совершения указанным гражданином преступлений с более тяжкими последствиями, государственным обвинителем в суде избрана принципиальная позиция о назначении подсудимому наказания в виде реального лишения свободы.

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Гагаринский районный суд г. Севастополя вынес обвинительный приговор  в отношении злоумышленника с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии строго режима с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Транспортное средство, принадлежащее осужденному, арестованное в процессе предварительного расследования, по ходатайству государственного обвинителя конфисковано в доход государства.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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