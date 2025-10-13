Мотоциклист сорвался с 20-метрового обрыва на горе Чатыр-Даг

Необходима была эвакуация мотоциклиста с травмами различной степени тяжести из труднодоступного места. При помощи альпснаряжения спасатели спустились к пострадавшему, оказали ему первую помощь и уложили на вакуумный матрац, — сказано в сообщении.
После этого молодого человека с применением спецоборудования на носилках эвакуировали из труднодоступного места и передели медикам.
источник: РИА Новости Крым
