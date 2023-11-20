«Мой гектар»: сельхозземли предложат дачникам и фермерам

Опыт проекта «Мой гектар», сообщает Российская газета, могут распространить на все регионы. Такое предложение в правительство готовят в Союзе садоводов России. Проект предполагает возможность приобретения за небольшие деньги (от 100 тыс. руб.) земель сельхозназначения под дачу.

На общественной площадке «ОПОРЫ России» прошел круглый стол «Комплексное развитие сельских территорий и садоводства» на примере опыта проекта «Мой гектар». Как уточнили в Союзе садоводов, главной темой встречи стало обсуждение возможности распространения действия договора комплексного развития территорий на земли сельхозназначения. «В новых реалиях, когда садоводство становится все более популярным, в том числе и среди молодых людей, 4-6 соток для садовода уже не хватает. Уверен, что садоводство движется к гектару», — отметил в беседе с «Российской газетой» депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук. Большие участки, по его словам, это демография и продовольственная безопасность страны в целом.

В свою очередь, член президиума «ОПОРЫ России» и руководитель проекта «Мой гектар» Денис Бучельников считает, что один гектар — это в том числе и потенциал для садовода-предпринимателя. А первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов подчеркивает, что здоровый образ жизни зависит от трех составляющих: качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха, которым мы дышим. В то же время статс-секретарь и заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий напомнил о проблеме учета земель сельхозназначения и заметил, что благодаря созданной в 2022 году правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества под руководством зампредседателя правительства Виктории Абрамченко данный вопрос уже начал решаться.

В соответствии с поручением Виктории Абрамченко Росреестру и Минсельхозу России поручено представить в установленном порядке проект федерального закона, предусматривающий установление возможности включения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о сельскохозяйственных угодьях, содержащихся в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий. Росреестром разработан соответствующий законопроект. В настоящее время осуществляется подготовка финансово-экономического и технико-экономического обоснования к нему, — уточнили «РГ» в ведомстве.

Проще говоря, готовится законодательная база для того, чтобы гражданам, которые покупают сельхозземли, было бы проще оформить на них собственность и в дальнейшем планировать там строительство. В Союзе садоводов обещают оперативно поддержать законопроект. В адрес правительства РФ готовятся предложения по развитию сельских территорий. Мой гектар» — это массовая продажа экономически доступных широкому кругу людей участков земли площадью обычно 1 гектар. Проект реализуется уже несколько лет, но последнее время года скорость его реализации возросла. У проекта «Мой гектар» 50 потребительских кооперативов и ровно 100 поселков реализовано.

источник: Российская газета