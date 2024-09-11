Моющие пылесосы: функциональная техника, которая становится все более востребованной

Моющие пылесосы — это бытовая техника, которая совмещает функции обычного пылесоса и мойки. Их основное отличие от стандартных пылесосов в том, что они могут не только собирать сухой мусор, но и мыть поверхности с использованием воды и моющего средства. Значит ли такая «опциональность», что стоимость этой техники запредельная? Вовсе нет. Цена на моющие пылесосы зависит от бренда, функциональности, мощности и дополнительных возможностей. В среднем она может варьироваться в следующих диапазонах:

Бюджетные модели

Цены: 7 000 – 15 000 рублей.

Характеристики:

основные функции влажной уборки.

мощность всасывания ниже среднего.

обычные фильтры (не HEPA), небольшие резервуары для воды.

ограниченное количество насадок.

Примеры: простые модели для твердых полов и ковров с базовыми функциями.

Средний сегмент

Цены: 15 000 – 30 000 рублей.

Характеристики:

хорошая мощность всасывания.

многофункциональность: возможность уборки как твердых поверхностей, так и ковров.

наличие аквафильтра или HEPA-фильтра.

средние или большие резервуары для воды.

широкий набор насадок.

Примеры: модели от известных брендов, таких как Thomas, Karcher, Philips.

Премиум-класс

Цены: 30 000 – 60 000 рублей и выше.

Характеристики:

высокая мощность всасывания (до 400-500 AW).

расширенные функции: пароочистка, сушение, регулировка подачи воды, управление с мобильного приложения.

система фильтрации с HEPA-фильтром и многоступенчатая очистка воздуха.

большие резервуары для воды (до 5 литров).

много насадок, включая турбощетки, щетки для мебели и узких мест.

Примеры: модели от таких брендов, как Bissell, Miele, премиальные линейки Karcher и Thomas.

Роботы-пылесосы с функцией влажной уборки

Цены: 15 000 – 50 000 рублей.

Характеристики:

автономная работа с влажной уборкой (с функцией подачи воды).

средние резервуары для воды.

интеллектуальное управление, автоматическая навигация.

примеры: Roborock, iRobot Roomba с функцией влажной уборки.

Таким образом, можно обобщить:

7 000 – 15 000 рублей : базовые моющие пылесосы с минимальными функциями.

: базовые моющие пылесосы с минимальными функциями. 15 000 – 30 000 рублей : средний сегмент с хорошей мощностью и набором функций.

: средний сегмент с хорошей мощностью и набором функций. 30 000 – 60 000 рублей : премиальные модели с расширенным функционалом.

: премиальные модели с расширенным функционалом. 15 000 – 50 000 рублей: роботы-пылесосы с влажной уборкой.

И! Цены могут варьироваться в зависимости от региона, акций и скидок, а также новизны модели.

Моющие пылесосы — особенности

Вот основные особенности моющих пылесосов:

Принцип работы:

вода с моющим средством распыляется на поверхность (пол, ковер и т.д.).

после этого грязная вода собирается обратно в специальный резервуар.

кроме воды, пылесос может также собирать сухой мусор.

Два резервуара: один для чистой воды с моющим средством, другой — для сбора использованной грязной воды.

Функции:

влажная уборка: моющие пылесосы подходят для очистки кафеля, ламината, ковров и мягкой мебели.

сухая уборка: можно использовать их как стандартные пылесосы для сбора пыли и мелкого мусора.

чистка ковров: благодаря влажной уборке, они способны более эффективно удалять пятна с ковров.

Плюсы:

комплексная уборка: сухая и влажная в одном устройстве.

меньше пыли при уборке, так как она задерживается в воде.

подходит для аллергиков, так как удаляет больше пыли и аллергенов.

Минусы:

более громоздкие по сравнению с обычными пылесосами.

не все напольные покрытия подходят для влажной уборки.

нужно регулярно чистить и сушить пылесос после использования.

Моющие пылесосы, отмечают специалисты, особенно полезны для тех, кто имеет много ковров, домашних животных или страдает от аллергии.