Можно ли на имплант ставить винир?

Пациенты нередко путают разные методы восстановления зубов. Один из распространённых вопросов: можно ли закрепить винир на имплант. Чтобы разобраться, нужно понимать, как устроены обе конструкции и для чего они предназначены.
Что такое виниры и где они применяются
Винир — это тонкая пластинка, чаще всего из керамики или композита, которую стоматолог фиксирует на переднюю поверхность зуба. Цель — улучшить эстетику: скрыть сколы, потемнение эмали, небольшие неровности. Для этого требуется собственный зуб и слой эмали, на который винир приклеивается. Например, при выборе эстетической коррекции многие рассматривают композитные виниры с установкой на зуб, потому что это быстрее и доступнее, чем керамика. Но ключевой момент — винир невозможно закрепить в пустом месте, он всегда держится именно на зубе.
Что такое имплант и чем он отличается
Имплант — это искусственный титановый корень, который устанавливается в челюстную кость. После приживления на него фиксируется абатмент, а сверху — коронка. Коронка выполняет функцию полностью утраченного зуба, а не только улучшает внешний вид. Это и есть принцип стоматологической имплантации зубов в Минске: замена отсутствующего зуба полноценной искусственной конструкцией.
Основные отличия импланта от зуба:
-
отсутствует коронковая часть зуба, поэтому приклеить к нему винир невозможно;
-
на имплант рассчитывается жевательная нагрузка, и конструкция должна быть прочной;
-
эстетика достигается за счёт материала коронки, а не тонкой накладки.
Можно ли ставить винир на имплант
Короткий и честный ответ — нет. Винир держится только на передней поверхности зуба, а у импланта её просто нет. Если зуб утрачен, а на его место поставлен имплант, то единственным правильным решением будет коронка.
Какие есть альтернативы
Если пациент хочет, чтобы имплант выглядел максимально естественно и гармонично сочетался с соседними зубами, используется коронка из материалов, близких по цвету и прозрачности к эмали. Наиболее популярны:
-
цельнокерамические коронки;
-
коронки из диоксида циркония.
Их подбирают по оттенку к соседним зубам, что позволяет достичь такой же эстетики, какую обычно обеспечивают виниры.
Виниры подходят только для тех случаев, когда сохранён собственный зуб. Если зуб утрачен, на его место устанавливается имплант, а сверху коронка. Таким образом, эстетическую задачу в зоне имплантации решает именно коронка, а не винир.
