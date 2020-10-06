Можжевельник с территории строительства больницы севастопольской «скорой помощи» пересадят

На площадке строительства больницы севастопольской «скорой помощи» рабочие уже выкопали около 300 деревьев. Саженцы перевезли на территорию питомника ГАУ «Севастопольский лесхоз» в Балаклаве.

После общественных обсуждений было принято решение о начале строительства больницы скорой помощи. Люди понимают, что этот объект очень нужен городу. На участке всего 10,6 тыс. деревьев, из них 5,6 тыс. – краснокнижные. 3 тысячи деревьев мы не трогаем совсем – они не попадают в пятно застройки. Возле них будем очень аккуратно передвигаться. По вырубленным деревьям мы сделаем компенсационную высадку таких же пород деревьев в двойном размере. Но помимо этого, по поручению Губернатора, мы пересадим отсюда молодые краснокнижные деревья можжевельника, сосны Крымской. Это дополнительная опция, которая позволит сохранить и высадить еще больше растений, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Владимира Базарова.

Молодой можжевельник, перевезенный в питомник, будут поливать и удобрять, а когда деревья окрепнут, пересадят в районе Камышового шоссе и Мекензиевом лесничестве.

Те условия, в которые мы сейчас помещаем деревья, являются оптимальными. До весны подходящее для пересадки время. Все привезенные деревья будут находиться на карантине, который обеспечит им в дальнейшем хорошую приживаемость при пересадке в грунты. За ними будут ухаживать квалифицированные специалисты, которые знают, как правильно выращивать растения, — рассказал журналистам и. о. директора ГАУ «Севастопольский лесхоз» Александр Плахий.

В процессе пересадки краснокнижных растений активно участвуют севастопольские экологи и общественники.

Все свои действия мы будем открыто показывать и отчитываться перед жителями города, действовать в рамках природоохранного законодательства. Кроме того, после пересадки в грунты мы будем обеспечивать трехлетний уход за этими насаждениями, чтобы они максимально приживались, — отметила начальник Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя