«MRIYATHLON 2025»: студотрядовцы помогли провести триатлон на Южном берегу Крыма

На Южном берегу Крыма прошёл масштабный триатлон «MRIYATHLON 2025». Соревнования 7 сентября приняли более 100 спортсменов из разных регионов России.

Для проведения мероприятия в качестве волонтеров были приглашены активисты общественных организаций региона, в том числе и представители студенческих отрядов Республики Крым. У участников студотрядовского движения есть опыт в проведении масштабных событий, поэтому молодые люди активно помогали на всех этапах – от регистрации участников до обеспечения комфортного проведения соревнований.

Студенческие отряды Республики Крым ежегодно проводят множество мероприятий, и наши волонтеры прекрасно знают, как важна их помощь в организации событий. Почетно, что молодёжь может быть частью таких крупных мероприятий, и мы рады, что наши студенты в числе других активистов полуострова были приглашены на соревнования. Это новый опыт для студотрядовцев, который помогает им развивать навыки командной работы и доказывать, что их труд крут, – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Участников триатлона ждали интересные дистанции с прекрасными видами на море и горы. Этап плавания проходил в акватории Черного моря на пляже премиального курорта Мрия, велодистанция проходила по шоссе вдоль плато Ай-Петри, а бег среди виноградников и оливковых деревьев. В программу вошли также фан-забег на 5 км и заплывы на 1 и 2 км.

Я люблю проводить выходные с пользой, поэтому отправилась в качестве волонтера на спортивные соревнования. Прекрасные виды, командный дух и совместная работа – это все отличные составляющие моего выходного. Я и ранее была волонтером на мероприятиях студенческих отрядов, поэтому мой опыт очень пригодился мне и в этот раз. Каждый раз такие события дарят невероятные эмоции и возможность поучаствовать в чем-то большом и значимом, – делится впечатлениями Ксения Степанюк, представитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

