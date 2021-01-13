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МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, а прожиточный минимум будет определяться по новому принципу
иллюстрация: bezformata.com

МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, а прожиточный минимум будет определяться по новому принципу

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:55 13.01.2021

Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) устанавливается по отношению к медианной заработной плате и в 2021 году составит 42 процента.

Кроме того, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.

Вместо устаревшего подхода к расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом осуществлен переход к установлению прожиточного минимума на душу населения исходя из медианного среднедушевого дохода. Это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины — ниже. При таком подходе прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения страны.

Прожиточный минимум будет определяться Правительством ежегодно.

С 2021 года установлено соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного дохода в размере 44,2%.

Указанное соотношение будет пересматриваться не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития Российской Федерации.

Источник: КонсультантПлюс

МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, а прожиточный минимум будет определяться по новому принципу

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