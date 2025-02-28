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МСП Крыма, Севастополя и приграничных регионов получат более 12 млрд рублей
фото: pxhere.com

МСП Крыма, Севастополя и приграничных регионов получат более 12 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:34 28.02.2025

Корпорация МСП открыла дополнительные лимиты «зонтичных» поручительств для предприятий малого и среднего бизнеса приграничных регионов, Крыма и Севастополя. Специальные лимиты таких поручительств на 6 млрд рублей уже доведены до банков-партнеров, и они позволят МСП привлечь финансирование на общую сумму свыше 12 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

Для предпринимателей Белгородской, Брянской и Курской областей лимит «зонтичных» поручительств составил 3 млрд рублей, для МСП Крыма и Севастополя — также 3 млрд рублей. При 50% покрытии «зонтичными» поручительствами кредитов финансирование в рамках каждого из лимитов составит по 6 млрд рублей.

Сегодня в приграничье, Крыму и Севастополе спрос на продукцию МСП остается высоким. Бизнес продолжает активную работу и запускает новые проекты. В этих условиях специальные «зонтичные» программы адресно поддержат предпринимателей и расширят доступ к заемным средствам. Важно отметить, что в этих программах сохраняется повышенный уровень покрытия риска, что дает возможность банкам работать в рамках специальных «зонтичных» программ, — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В числе банков-партнеров, получивших специальный лимит поручительств для кредитования в приграничье, — Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, МСП банк и Промсвязьбанк, для кредитования в Крыму и Севастополе — Сбербанк, Генбанк, ВТБ, МСП банк и Промсвязьбанк.

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Как сообщалось ранее, «зонтичный» механизм предполагает предоставление банкам-партнерам корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет.

источник: ТАСС

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