Муфтий Крыма и глава администрации Симферополя заключили соглашение о сотрудничестве

В Духовном управлении мусульман Республики Крым и г. Севастополь состоялась встреча Муфтия хаджи Эмирали Аблаева с главой администрации города Симферополь Еленой Проценко, в ходе которой стороны обсудили вопросы относительно возвращения культовых объектов религиозным организациям.

На территории Симферополя на сегодняшний день существуют объекты, которые являются памятниками исламского культурно-исторического наследия и требуют возрождения и реконструкции в рамках государственных программ. По итогам встречи стороны заключили соглашение о дальнейшем сотрудничестве в решении проблемных вопросов по возвращению культовых объектов в собственность ДУМКа, а также относительно перспективы новых идей и проектов, направленных на развитие духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, — отмечают в пресс-службе ДУМ Крыма.