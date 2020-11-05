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Муфтий Крыма и глава администрации Симферополя заключили соглашение о сотрудничестве
фото: пресс-служба ДУМ Крыма

Муфтий Крыма и глава администрации Симферополя заключили соглашение о сотрудничестве

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:48 05.11.2020

В Духовном управлении мусульман Республики Крым и г. Севастополь состоялась встреча Муфтия хаджи Эмирали Аблаева с главой администрации города Симферополь Еленой Проценко, в ходе которой стороны обсудили вопросы относительно возвращения культовых объектов религиозным организациям.

На территории Симферополя на сегодняшний день существуют объекты, которые являются памятниками исламского культурно-исторического наследия и требуют возрождения и реконструкции в рамках государственных программ. По итогам встречи стороны заключили соглашение о дальнейшем сотрудничестве в решении проблемных вопросов по возвращению культовых объектов в собственность ДУМКа, а также относительно перспективы новых идей и проектов, направленных на развитие духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, — отмечают в пресс-службе ДУМ Крыма.

 

Муфтий Крыма и глава администрации Симферополя заключили соглашение о сотрудничестве

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